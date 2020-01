Felipe Drugovich disputará a Fórmula 2 pela MP Motorsport em 2020

Depois de disputar uma temporada na Euformula 3 Open e outra na Fórmula 3, o brasileiro Felipe Drugovich já tem definido o próximo passo de sua carreira. Nesta sexta-feira, o piloto anunciou que disputará a Fórmula 2, último degrau antes da Fórmula 1.

Drugovich competirá pela equipe holandesa MP Motorsport, na qual testou há cerca de um mês em Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, três dias após o encerramento da temporada regular da Fórmula 1. Veja fotos abaixo:

“Será um ano para aprender muito, já que por si só um Fórmula 2 é um carro com um motor bem mais potente. Em 2019 eram 620 HPs contra os 380 HPs do Fórmula 3 que eu guiei”, comparou Drugovich, de 19 anos.

“Além disso, a Fórmula 2 agora passará a utilizar rodas de 18 polegadas, substituindo as de 13 polegadas que usava até agora. E isso vai mudar bastante o setup do carro”, analisou o piloto brasileiro.

A temporada 2020 da Fórmula 2 terá 12 etapas, todas em regime de rodada dupla e como preliminares da Fórmula 1. Na galeria do Motorsport.com abaixo, você relembra todos os campeões da F2 e da antiga GP2:

A Fórmula 2 terá outros upgrades, como o próprio aumento da potência do motor e também o aumento do downforce. “Isso tornará o meu trabalho de adaptação ainda mais importante, mas, ao mesmo tempo, nivelará um pouco os pilotos recém-chegados como eu com os mais experientes na categoria, o que se aplica também às equipes. E isso certamente poderá me ajudar nesse ano de estreia na Fórmula 2”, destacou o piloto de Maringá (PR).

Drugovich também se disse ansioso pela abertura da temporada, cuja programação inclui um teste coletivo no início de março, no Bahrein, e outro no início de abril, em Barcelona, na Espanha. Entre os dois testes, o piloto disputará a 1ª etapa nos dias 20 a 22 de março, também no Bahrein.

“Os testes com a MP Motorsport no início de dezembro passado em Abu Dhabi foram muito positivos”, lembrou. “A equipe fez um bom progresso, mas o maior progresso logicamente foi meu, que pude ter meu primeiro contato com o carro. Gostei muito de pilotar um Fórmula 2, é um carro sensacional. Agora é esperar pelo início da temporada, que será muito importante para meu aprendizado e para o meu futuro”, completou.