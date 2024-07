F2: Aron faz a pole da etapa da Bélgica com Bortoleto em 2º

A Fórmula 2 realizou na manhã desta sexta-feira a classificação da etapa da Bélgica. E em uma sessão movimentada, Paul Aron garantiu a pole position para a corrida principal, do domingo, com Gabriel Bortoleto em um ótimo quali sendo o segundo mais rápido e Isack Hadjar em terceiro.

Na corrida do sábado, Zak O'Sullivan larga da pole com Dennis Hauger em segundo, enquanto Enzo Fittipaldi sai da 13ª posição em ambas as provas.

Na temporada 2024 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

No final da sessão, Paul Aron garantiu a pole com 01min56s959, 0s168 à frente de Gabriel Bortoleto, com Isack Hadjar em terceiro, garantindo os três primeiros colocados do campeonato no top 3. Completaram os dez primeiros: Jak Crawford, Andrea Kimi Antonelli, Zane Maloney, Franco Colapinto, Richard Verschoor, Dennis Hauger e Zak O'Sullivan. Enzo Fittipaldi foi o 13º.

Aplicando a inversão do top 10, na sprint do sábado teremos O'Sullivan na pole, com Hauger na primeira fila, enquanto Bortoleto larga em nono e Fittipaldi em 13º.

A Fórmula 2 volta a Spa-Francorchamps no sábado. A corrida sprint tem largada marcada para 09h15, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

Especial: MASSA detalha HUNGRIA-2009 após 15 anos da 'MOLADA'. Felipe Motta relata TENSÃO pós-batida

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #292 - Quem é o culpado na treta da McLaren?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!