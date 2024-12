Gabriel Bortoleto ganhou, na pista, a corrida principal da Fórmula 2 neste domingo (1), mas foi punido em cinco segundos por ter cruzado a linha dos boxes e voltado ao circuito, em uma falha de comunicação de sua equipe, Invicta, e caiu para a terceira posição. Falando pela primeira vez sobre a penalidade, ele deu seu veredito: foi correta.

De fato, o brasileiro já havia ultrapassado o limite em que o piloto não pode mais retornar à pista, delimitado por cones. Caso tivesse sido avisado um pouco antes que os boxes estavam fechados durante o safety car em ação naquele momento - motivo pelo qual ele teve que cancelar a parada - teria conseguido escapar ileso. Paul Aron herdou a vitória e Isack Hadjar a segunda posição.

Apesar do baque, Bortoleto segue na liderança do campeonato, com meio ponto de vantagem sobre o francês da Campos, seu rival direto na disputa pelo título. E faltaram alguns décimos para ele manter o segundo lugar. Em suma, ele está feliz com o desempenho, apesar de estranhar toda a situação.

"É uma sensação bem estranha", disse o brasileiro. "Ganhei na pista, mas fui para o pódio em terceiro. A penalização foi correta. Infelizmente eu não tive outra atitude a tomar", continuou, esquivando-se de qualquer polêmica com os comissários e admitindo o erro. Em pista, gostou de seu desempenho. "Posso dizer que consegui extrair o máximo do meu equipamento", pontuou.

Fim de semana consistente de Bortoleto

Na corrida sprint de sábado, Bortoleto teve um desempenho a celebrar, largando da nona posição por conta do grid invertido entre os dez primeiros na classificação e chegando em quinto, o que o ajudou a manter a liderança mesmo com o problema na prova principal. Essa consistência o anima para a etapa derradeira, em Abu Dhabi. "Vamos com a faca nos dentes", disse.

"Estou com apenas meio ponto na liderança do Campeonato e, agora, será tudo ou nada na busca pelo título. Eu acredito. Vamos lutar até a bandeirada final para trazer este título para o Brasil”, concluiu o piloto, que já tem vaga garantida no grid da Fórmula 1 em 2025, quando correrá pela Sauber ao lado de Nico Hulkenberg.

A Fórmula 2 retorna no próximo final de semana, nos dias 7 e 8 de dezembro, para a etapa de Abu Dhabi, junto à Fórmula 1, que também encerra sua temporada no circuito de Yas Marina. Bortoleto, Hadjar e Aron são os competidores ainda com chance de título.

Confira a classificação da Fórmula 2:

