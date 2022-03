Carregar reprodutor de áudio

Théo Pourchaire conquistou a terceira vitória de sua carreira na Fórmula 2 após uma corrida caótica, com dois carros de segurança, no GP do Bahrein deste domingo (20). O francês da ART assumiu a liderança depois que Jüri Vips (Hitech) e o pole position Jack Doohan (Virtuosi) tiveram problemas. Os brasileiros Felipe Drugovich e Enzo Fittipaldi terminaram em quinto e 11º, respectivamente.

O estoniano sofreu um pit stop catastrófico ao trocar para os macios, rebaixando-o a P12, enquanto o australiano fez contato com Pourchaire ao sair dos boxes, danificando sua asa dianteira e forçando-o a parar novamente. Vips ainda conseguiu retornar ao pódio e ficou em terceiro, com Liam Lawson na vice-liderança pela Carlin, seu segundo top 3 do fim de semana.

Os pit stops ruins foram recorrentes na corrida, com Dennis Hauger (Prema) e Calan Williams (Trident) encerrando suas corridas depois de perder pneus nas paradas.

O primeiro carro de segurança foi acionado depois que Frederik Vesti rodou na curva 1 em meio ao caos da largada, o que deixou o júnior da Mercedes e piloto da ART preso na pista.

Uma vez que a prova recomeçou, Doohan e Lawson batalharam na curva 1, com o australiano defendendo a P3 e permitindo que Pourchaire voltasse para P4, com Lawson na P5.

O pit stop de Vips provou ser um ponto de virada na corrida, com dificuldades em seu dianteiro esquerdo e seu carro caindo do macaco, o que lhe custou 10 segundos. Isso permitiu que Doohan assumisse a liderança antes que o caos se instalasse para o australiano.

Ayumu Iwasa (DAMS), que largou em último, ficou brevemente na liderança após ter sido o único a não parar na volta 17, mesmo começando de pneus macios. Ele finalmente foi aos boxes duas voltas depois e caiu para oitavo. Apesar das boas perspectivas, encerrou em 16º após um pit stop tardio com um problema.

Apesar do revés, Vips voltou a subir pelo pelotão, chegando ao P3 na volta 25 ao ultrapassar Drugovich (MP Motorsport) para conquistar o último lugar do pódio.

O safety car saiu novamente na volta 28 depois que a Trident de Richard Verschoor foi rodada por Fittipaldi (Charouz) na batalha pelo 10º lugar, um incidente ainda em investigação.

Apesar de um reinício a apenas duas voltas do final, Pourchaire manteve a liderança, com Lawson e Vips fechando o pódio.

A Fórmula 2 retorna no próximo fim de semana para o GP da Arábia Saudita.

Resultados da corrida de domingo da F2 no GP do Bahrein:

