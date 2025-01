A estreia de Lewis Hamilton na Ferrari está se aproximando rapidamente e todos os fãs da Fórmula 1 se preparam para ver o heptacampeão utilizando o macacão vermelho pela primeira vez. A equipe não está poupando esforços para integrar o piloto ao time para prepará-lo para a disputa por título em 2025.

A Ferrari organizou dois testes para Hamilton em janeiro, antes dos testes de pré-temporada no Bahrein. O primeiro deles será realizado no circuito especial da equipe em Fiorano, mas esse teste poderá ser transferido para Mugello ou Ímola se o mau tempo atrapalhar seus planos.

Hamilton também poderá participar do teste de pneus Pirelli de 2026 para se familiarizar com os aspectos técnicos dos regulamentos de 2026.

A estreia do piloto britânico na Ferrari será um dia histórico para a F1. No entanto, a equipe de Maranello não quer que um "circo da mídia" distraia Hamilton e está tentando proporcionar a ele o mínimo possível de distrações na preparação para 2025.

Mas Emerson Fittipaldi, bicampeão de F1, acha que os holofotes estarão firmemente voltados para Hamilton quando ele assumir o volante do famoso carro vermelho.

Falando no podcast On Track, da talkSPORT, o ex-piloto brasileiro diz que toda a Itália vai "parar" para assistir à primeira corrida de Hamilton na Ferrari.

"A Ferrari está voltando com força. Você consegue imaginar Lewis na Ferrari no próximo ano? Toda a Itália vai parar para ver Lewis pilotando uma Ferrari no domingo!"

"A motivação de Lewis é competir com uma equipe nova como a Ferrari. Todo piloto tem o sonho de correr pela Ferrari".

"E acho que, nesta fase da vida dele, a oportunidade de ir para a Ferrari e reencontrar seu ex-chefe de equipe da Fórmula 3 e da Fórmula 2, Frederic Vasseur, será um grande desafio. A família está se reunindo novamente e isso será muito empolgante".

"Estou ansioso pela próxima temporada, que deve ser muito empolgante para Lewis e a F1 está se tornando extremamente competitiva no momento".

