Lucas di Grassi disse que pressionou a FIA para modificar o sistema do modo ataque da Fórmula E para reduzir a potência do carro, caso um piloto quebrasse os limites de pista durante o ePrix de Valência.

O abuso dos limites de pista no circuito Ricardo Tormo foi criticado por pilotos durante o uso do local como teste oficial de pré-temporada nos últimos quatro anos.

Tanto para o teste do inverno passado e agora na rodada dupla do fim de semana, câmeras de circuito foram usadas para monitorar violações de limites de pista nas curvas 1, 2, 6 e 12.

Nos testes, os pilotos que cometeram reincidência foram suspensos das sessões por cinco minutos.

Di Grassi disse ao Motorsport.com que sugeriu um sistema alternativo à FIA para monitorar as violações e melhorar a consistência dos comissários.

"Temos que ficar dentro da linha branca. Como vimos em Ímola na F1 [no fim de semana passado], não gosto desse tipo de solução.”

"Eu já disse para a FIA, mandei uma mensagem e liguei para alguns rapazes. Eu disse, 'Gente, nós da Fórmula E temos uma oportunidade única. Temos o sensor que é usado para modo ataque'."

Ele recomendou que os mesmos sensores pudessem ser usados ​​para reduzir a velocidade dos carros automaticamente por um determinado período para evitar confusão.

O campeão de 2016-2017 continuou: "Você pode criar no software algo que se você cruzar o limite, você reduz a potência.”

“Você coloca aquele loop nos limites da pista, assim que você toca nele ou sai, você pode reduzir a potência por 10 ou 20 segundos. Então, não há necessidade de subjetividade ou deletar voltas.”

“Atualmente você tem que olhar para a câmera 10 vezes e tomar uma decisão com os comissários 10 minutos depois. Para mim, é muito mais fácil uma forma binária.”

“Você tem os sensores no carro. É apenas um programa de software. Se você cruzar a chicane aqui ou cometer o erro, em vez de ter que fazer aquela porcaria de outra chicane, corte a energia.”

"Você não ganha nenhuma vantagem. Está feito. Podemos evoluir os limites da pista de uma boa maneira."

Curiosamente, durante o shakedown de sexta-feira à tarde, di Grassi teve seu tempo de volta excluído por exceder os limites da pista na Curva 2.

Sérgio Sette Câmara, da Dragon Penske Autosport, e Oliver Rowland, piloto da Nissan e.dams, também foram punidos dessa maneira.

