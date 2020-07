F-E: Mercedes segue padrão da F1 e adota pintura preta em carro

A Fórmula E retoma suas atividades na próxima semana, iniciando uma série de seis provas em nove dias em Berlim. E a categoria terá diversas novidades para o reinício da temporada. Além de novos rostos no grid, como o brasileiro Sérgio Sette Câmara, uma equipe virá de cara nova: a Mercedes seguiu o padrão da irmã na F1 e adotou a pintura preta no carro.

As Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 de Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries também adotarão o esquema de cores usado pela montadora na F1, além da mensagem pelo fim do racismo no Halo.

A novidade poderá ser vista nas seis provas que a F-E fará em Berlim, nos dias 05, 06, 08, 09, 12 e 13 de agosto, finalizando a temporada 2019/20 que, no momento, tem o português António Félix da Costa, da Techeetah, na liderança.

Bettina Fetzer, vice-presidente de marketing da Mercedes, disse: "Na Fórmula E também pretendemos usar nossa voz e nossa plataforma global para marcar nosso posicionamento contra o racismo e a discriminação, em apoio a uma maior diversidade e tolerância na sociedade".

"A decisão de mudar a pintura única de nossas Flechas de Prata elétricas mostram nossa posição a favor do respeito no trato com o outro. A base preta de nossa pintura é um lembrete a todos de uma consolidação a longo prazo de nossos valores de respeito mútuo".

Na F1, a Mercedes também anunciou que lançará um programa de diversidade e inclusão antes do fim da temporada, para lidar com a falta de diversidade dentro da equipe, já que apenas 3% dos funcionários pertencem a grupos étnicos minoritários.

O chefe da equipe na F-E, Ian James, disse: "Sempre nos mantemos contra o racismo e todas as formas de discriminação, já que elas não têm espaço em nossa equipe, em nosso esporte e na sociedade. Porém, eventos recentes ao redor do mundo mostraram que precisamos fazer mais, usar mais nossa plataforma para nos posicionarmos contra o racismo e a discriminação".

O objetivo da equipe é melhorar a qualidade de vida nas cidades de modo sustentável. Isso inclui também o apoio à diversidade e aos programas de integração.

"O automobilismo é uma indústria onde a diversidade étnica e a igualdade de gêneros tradicionalmente não é prevalente. Então ainda temos um longo caminho para compensar essa diferença em todas as áreas".

"Junto com nossos parceiros, vemos isso como uma missão de introduzir e treinar jovens talentos - independente de origem ou gênero - dando a eles a oportunidade de se juntar à Fórmula E nos próximos anos".

Galeria Lista Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 black livery 1 / 8 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 black livery 2 / 8 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 black livery 3 / 8 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 black livery 4 / 8 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 black livery 5 / 8 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 black livery 6 / 8 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 black livery 7 / 8 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 black livery 8 / 8 Foto de: Mercedes-Benz

