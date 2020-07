Na semana passada, a equipe Dragon da Fórmula E anunciou a saída de Brendon Hartley com efeito imediato. Com isso, a equipe estava desfalcada para a maratona de provas da categoria em Berlim no início de agosto, mas a Dragon já anunciou quem ocupará a vaga: o brasileiro Sérgio Sette Câmara.

Sette, que é atualmente piloto reserva da Red Bull e da AlphaTauri na Fórmula 1 já atuava também como piloto reserva da Dragon, após uma boa demonstração no teste de novatos em Marraquexe no início do ano. O brasileiro vai correr ao lado de Nico Müller.

Sette estava presente nas três primeiras etapas da temporada da F1, na Áustria e na Hungria, mas o calendário em Berlim significa que ele não estará disponível para a Red Bull na segunda rodada em Silverstone, o GP dos 70 Anos.

O chefe da Dragon, Jay Penske disse: "Eu fiquei muito impressionado com Sérgio na pista em Marraquexe, e com seu trabalho no simulador junto com nossos engenheiros, dando o seu melhor para ajudar no desenvolvimento do PENSKE EV-4".

"Mal posso esperar para vê-lo na pista em Berlim e acredito que ele estará na disputa por pontos já nas primeiras corridas com a equipe".

Sette acrescentou: "Eu e a equipe tivemos ótima química em Marraquexe no teste de novatos. Executamos o programa e tivemos boa performance, terminando em segundo. Estou feliz por poder compartilhar a notícia de que estarei trabalhando com eles, dessa vez em corridas, o que torna tudo mais especial".

A Dragon anunciou na semana passada a saída do neozelandês, que teve uma primeira temporada difícil na categoria, conquistando apenas dois pontos em cinco corridas. A separação ajuda Hartley, que poderá focar em seu trabalho no WEC como piloto da Toyota na LMP1.

