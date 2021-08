F-E: Mortara revela lesão na vértebra após acidente em Berlim

Edoardo Mortara foi diagnosticado com uma micro fratura de uma vértebra como consequência do acidente com Mitch Evans no começo da segunda corrida do ePrix de Berlim da Fórmula E, realizado no último domingo (15), quando acertou o carro do australiano, que ficou parado na largada, e causou um forte impacto que o fez pensar "que era seu fim."

O piloto da Venturi largava da 11ª posição, enquanto o rival da Jaguar ocupava o terceiro posto, e não conseguiu frear quando o viu estacionado à sua frente, devido a um problema mecânico ainda não identificado pela equipe. Ambos saíram andando do local da batida, mas o suíço foi encaminhado ao hospital para exames médicos, que confirmaram a lesão.

De acordo com o site The Race, a estimativa é de que o impacto do acidente tenha sido em torno de 26G, ou seja, 26 vezes a força da gravidade. Inicialmente, Mortara parecia angustiado para respirar ao se comunicar com a equipe pelo rádio

Ao final do mesmo dia da corrida, a Venturi postou nas mídias sociais as palavras do piloto, que revelou sua lesão.

"Foi um forte impacto e estou feliz que Mitch esteja ok. Da minha parte, tenho uma micro fratura na quarta vértebra causada pelo acidente, mas estou muito agradecido de que não precisarei de uma operação ou de não ter tido algo mais sério. Parabéns ao Norman [Nato] por conquistar sua primeira vitória na Fórmula E."

Não foi a primeira vez no ano que Mortara tomou um susto com uma colisão grave. No começo do ano, nos treinos livres do ePrix de Diriyah, o suíço teve uma falha nos freios ao realizar uma simulação de largada e bateu com força no muro da primeira curva do circuito. O incidente fez a FIA soliciar às equipes que revisassem seus sistemas.

