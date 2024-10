MotoGP: Di Giannantonio fará cirurgia e não terminará temporada

Fabio Di Giannantonio perderá as duas últimas corridas da temporada da MotoGP por conta de uma cirurgia no ombro. O procedimento será realizado por conta de uma queda no GP da Áustria, em agosto.

O italiano será submetido a uma operação no ombro esquerdo após o GP da Tailândia, que acontece após o fim de semana na Austrália. Se tudo correr conforme o planejado, ele fará duas provas consecutivas na Tailândia, onde a temporada de 2025 começa em 2 de março.

Di Giannantonio permanecerá com a equipe VR46 no próximo ano, mas pilotará uma Ducati de fábrica pela primeira vez em sua carreira.

"Faremos a cirurgia depois da Tailândia", disse Di Giannantonio. "É o melhor compromisso entre fazer o maior número possível de corridas este ano e começar o próximo ano nas melhores condições".

"O plano é estar o mais pronto possível para o teste de Sepang [pré-temporada] e depois 100% a tempo para a primeira corrida".

"Não é fantástico para mim porque nunca é bom perder corridas. Nunca é bom terminar a temporada um pouco mais cedo do que os outros".

"Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de estar 100% fisicamente apto para o próximo ano. Portanto, temos que aceitar isso e trabalhar com isso".

Fabio Di Giannantonio, Equipe VR46 Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Eu queria fazer o maior número possível de corridas. Se houvesse a oportunidade de fazer todas as corridas deste ano antes da cirurgia, eu a teria aproveitado. Mas não foi possível. O médico disse que o limite seria a Tailândia".

"Também temos que trabalhar 100% nessas duas corridas para que eu possa terminar este ano com uma boa vibração."

Apesar do plano de operação, Di Giannantonio disse que a dor estava se tornando menos problemática e estava otimista para a corrida do fim de semana em um circuito onde ele marcou um pódio em 2023 a bordo de sua Gresini Ducati.

"Na verdade, já estou me sentindo melhor, mas a parte interna do ombro está um pouco fraca. Esse é o principal motivo da cirurgia. Espero poder pilotar com menos analgésicos neste fim de semana!"

"Essa pista é simplesmente incrível, adoro a vibração da ilha e do país também. O ano passado foi muito bom para nós, então o objetivo é tentar obter a mesma sensação na motocicleta do ano passado. Eu realmente espero voltar a lutar pelos cinco primeiros e talvez pelo pódio".

O melhor resultado de Di Giannantonio em 2024 até agora foi um quarto lugar no GP da Holanda e ele está empatado em pontos com seu companheiro de equipe da VR46, Marco Bezzecchi, em 10º.

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!