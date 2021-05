O pacote de atualização testado pelo piloto da Aston Martin, Lance Stroll, em Portugal, também será executado pelo seu companheiro de equipe Sebastian Vettel no GP da Espanha de Fórmula 1 neste fim de semana.

Depois de uma sessão de classificação encorajadora, Vettel teve um domingo frustrante em Portugal. Ele foi para o Q3, terminando em 10º no grid, enquanto Stroll teve problemas no Q1 e largou em 17º.

No entanto, o alemão não conseguiu manter o bom desempenho na corrida, caindo para a 13ª posição.

"Tem algumas coisas para vir para o próximo fim de semana", disse Vettel.

“E espero que possamos ser um pouco mais competitivos. Um sábado limpo obviamente será a chave para um domingo melhor. Mas espero que na corrida tenhamos um pouco mais de ritmo para colocar mais pressão."

"Parecia que não tínhamos o ritmo das AlphaTauris, especialmente das Alpines. Então, sim, precisamos dar uma olhada. No final das contas, não fomos rápidos o suficiente."

Questionado se as novas peças tiveram o desempenho esperado no carro de Stroll, ele disse: "Acho que sim, obviamente não as senti. Não sei. Mas espero que seja um fim de semana melhor."

"Neste final de semana também lutamos um pouco com a afinação, por isso espero um fim de semana mais simples no próximo e um melhor ritmo, especialmente no domingo à tarde."

O tetracampeão mundial disse que a equipe tomou a decisão certa ao dar as novas peças para o canadense inicialmente.

"Obviamente, ele se sentiu muito mais confortável de imediato com o carro do que eu. Ainda estamos aprendendo sobre o carro", acrescentou.

"Acho que obviamente vai ser uma longa temporada, mas estas duas corridas agora são cruciais para superar isso. Ainda estamos mudando muitas coisas de uma sessão para outra para explorar os limites."

Analisando os últimos desenvolvimentos da Aston Martin

Por Matt Somerfield e Giorgio Piola

A atualização gira em torno do assoalho e do difusor, áreas onde a escuderia sente que mais perdeu nesta temporada devido às novas regras aerodinâmicas.

Na frente do assoalho, a Aston Martin otimizou o design 'ondulado', com uma seção extra adicionada.

Esta onda menor [seta vermelha] parece ter tirado parte do terreno da estrutura do assoalho principal. No entanto, deve ajudar a fornecer o efeito necessário mais a montante, resultando em um ganho líquido.

Aston Martin Racing AMR21 floor fins Photo by: Uncredited

A introdução deste assoalho ondulado mais complexo segue o comportamento de desenvolvimento da Mercedes.

Com as equipes não tendo mais a capacidade de colocar orifícios totalmente fechados nesta região do assoalho, forçou a repensar o comportamento do fluxo de ar, e essas ondas parecem permitir que o fluxo de alta pressão do topo do assoalho entre em contato com a baixa pressão sob ele de forma semelhante. Tudo isso contribui para lidar com a esteira criada pelo pneu dianteiro.

Aston Martin Racing AMR21 floor fins Photo by: Uncredited

A Aston Martin também fez alterações na parte traseira do assoalho, já que uma palheta extra se arqueia à frente do pneu traseiro (seta vermelha). O que terá um impacto em como o fluxo de ar é direcionado para o pneu traseiro e para o canal ao lado dele.

Essas aletas, barras e palhetas no assoalho são críticas para alterar o fluxo neste canal, pois podem reduzir o fluxo do pneu traseiro que, se não for gerenciado, reduz o downforce.

A equipe também fez uma alteração no formato da rampa do difusor (circulada).

Se estivéssemos vendo esta área por baixo, veríamos que o teto do difusor nesta região foi aumentado e, portanto, a forma e o volume do difusor foram alterados.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Os pneus que foram introduzidas pela Pirelli para 2021 também têm sido uma dor de cabeça para as equipes, pois exige que otimizem o desempenho do carro em torno de novos parâmetros.

Isso não teve apenas um impacto em como o pneu é trazido para a janela de temperatura, mas também no desempenho do carro da frente para trás, com o pneu dianteiro um pouco menos responsivo e exigindo que o piloto trabalhe mais duro nesta temporada.

Como resposta a esses desafios, a Aston Martin optou por um projeto de duto de freio assimétrico na semana passada, com o lado esquerdo do carro tendo a placa de vedação externa do tambor removida, enquanto o lado direito tem agrupamentos de saídas em formato de lágrima próximo ao ombro interno.

Esses designs diferentes adaptam a posição e a quantidade de calor irradiado dos freios para o aro da roda e, consequentemente, aumenta a temperatura interna do pneu.

As mudanças que Aston Martin fez no carro de Stroll vieram logo após uma atualização dramática que a escuderia fez em Ímola.

Os sidepods do AMR21 foram o foco, com a equipe não apenas reduzindo o tamanho da entrada, mas também revisando o chassi estilo downwash para melhorar o fluxo na parte traseira do carro.

