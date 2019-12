Alonso só pensa na vitória em segunda tentativa em Daytona

Fernando Alonso deu suas primeiras voltas com o Cadillac DPi-V.R nos testes de Daytona na manhã de sexta-feira e falou com a mídia antes da segunda sessão da tarde.

"A expectativa é maior, mas veremos no final", disse Alonso, que divide o carro da Wayne Taylor Racing (WTR) com Jordan Taylor, Renger van der Zande e seu companheiro de Toyota no Mundial de Endurance (WEC), Kamui Kobayashi. "Acho que estou em uma posição muito melhor neste momento do que no ano passado.

“Este ano aproveito toda a experiência e aprendizado do ano passado, gerenciamento de tráfego, economia de combustível, funcionamento do safety car dos EUA, tudo vai ser útil. Digamos que isso mude a abordagem para a corrida.”

"No ano passado [em Daytona] eu visava a preparação para Le Mans. Este ano é para ganhar.”

“[O ano passado] foi minha primeira corrida de resistência da minha vida, minha primeira experiência com cockpit fechado e agora estou pronto para aproveitar um pouco mais. Até agora tem sido ótimo, o objetivo deste ano é definitivamente ser um pouco mais competitivo no lado da pista. Estou feliz que possamos estar em uma boa posição.”

“Eu estava confiante em correr aqui no ano passado, mas o ambiente nessa equipe, o sucesso que tiveram no passado, como são profissionais e como abordam todas as sessões, isso me deixa mais confiante.”

"Estou em um ambiente mais competitivo este ano com essa equipe. Eu sei como corridas de 24 horas funcionam e como é difícil prever o que acontecerá. Então, precisamos estar calmos e executar a corrida da melhor maneira que pudermos.”

Como Taylor assinou Alonso e Kobayashi

O chefe da equipe, Wayne Taylor, falou sobre o processo tortuoso de montar sua “equipe dos sonhos” para a corrida de 2019.

Ele disse: “No ano passado, Zak Brown me apresentou a Fernando, obviamente eu sabia quem ele era, e nós realmente não discutimos nada depois disso, mas algumas semanas depois eu liguei de volta e perguntei se ele estaria disponível, e levou cerca de três meses antes que pudéssemos conversar novamente, porque eles estavam no meio da temporada deles. De repente, tudo começou a se juntar, depois perdemos contato de novo.”

“Eu tinha que pegar um terceiro piloto, então a equipe olhou o WEC e de todas as corridas de carros esportivos, não apenas para ver quem era mais rápido em uma volta, mas durante longos períodos, e claramente essa pessoa era Kamui Kobayashi.”

"Eu nunca tinha conhecido ele na minha vida antes, não o conhecia de jeito nenhum, mas liguei para ele e de repente percebi que eram 2 da manhã onde ele estava, então eu desliguei o telefone. Eu pensei que iria acordá-lo, mas ele ligou de volta - e eu perguntei se ele estaria interessado em competir conosco e ele diz ‘sim’, e esse contrato basicamente aconteceu da noite para o dia!”

“E depois, por meio da McLaren e Zak (Brown), houve alguns problemas e parecia que não conseguiríamos pegá-lo, tudo muito decepcionante, e então eu recebi uma mensagem perguntando 'ainda há um lugar para ele?' E eu disse "há sempre um assento para ele".