Indy: Dixon brilha e conquista pole para Indy 500; Kanaan é 6º

A Indy realizou neste domingo a sessão que definiu os primeiros colocados no grid das 500 Milhas de Indianápolis, que será realizada no próximo dia 29 de maio.

Scott Dixon foi o grande nome, ao cravar a melhor média em quatro voltas, com 234.046 mph, a maior média da história do quali da indy 500. Além disso, Dixon soma agora cinco poles em Indianápolis, ficando a apenas um de Rick Mears, com seis.

“É disso que se trata este lugar, é simplesmente incrível”, disse o entusiasmado neozelandês. “Os altos e baixos que você tem em apenas um dia, é uma loucura.

“Trabalho duro e pessoas, é isso que é preciso. Muito obrigado a todos os meus companheiros de equipe para aproveitar ao máximo. Obviamente, isso não significa que nada venha no próximo domingo, além de começar do ponto certo, não temos um bom histórico de mantê-lo. Sempre há alguns negócios inacabados aqui, definitivamente pode ser cruel.”

Alex Palou foi o segundo mais rápido, dando o 1-2 para a Chip Ganassi. Rinus Veekay completará a primeira fila. Tony Kanaan fez parte do Fast-6 e será o sexto colocado no grid, fechando a segunda fila.

P Piloto Média Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Motor Equipe 1 Scott Dixon 234.046 234.437 234.162 233.859 233.726 Honda Chip Ganassi Racing 2 Alex Palou 233.499 234.048 233.698 233.304 232.950 Honda Chip Ganassi Racing 3 Rinus VeeKay 233.385 233.746 233.403 233.224 233.167 Chevy Ed Carpenter Racing 4 Ed Carpenter 233.080 233.860 233.228 233.187 232.053 Chevy Ed Carpenter Racing 5 Marcus Ericsson 232.764 233.257 232.768 232.490 232.543 Honda Chip Ganassi Racing 6 Tony Kanaan 232.372 232.996 232.629 232.302 231.564 Honda Chip Ganassi Racing