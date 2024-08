O Brasil perdeu neste sábado (17) aos 93 anos o apresentador e empresário Silvio Santos. E, ao longo de uma história que deixou grandes marcas na televisão e no entretenimento brasileiro, Silvio teve seus momentos de conexão com o mundo do esporte a motor.

Homenageando a memória e o legado de Silvio Santos, o Motorsport.com relembra 5 fatos que o relacionam ao automobilismo.

Fórmula Indy no SBT

Nos anos 1990, o SBT foi brevemente conhecido como a ‘casa da Indy no Brasil’. Em 1995, o canal exibe pela primeira vez as provas da Fórmula Indy, enquanto no ano seguinte acontece a cisão entre a CART e a Indy. Enquanto a segunda foi para a Band, a SBT manteve a CART em sua programação, passando a chama-la de “Fórmula Mundial”.

Silvio e o SBT entenderam o momento que o automobilismo vivia, com a Globo sofrendo com a F1 após a morte de Senna enquanto a Indy passava por um boom de popularidade, atraindo grandes nomes como Emerson Fittipaldi, Maurício Gugelmin e Raul Boesel, além de jovens talentos como Gil de Ferran e Christian Fittipaldi.

Silvio no meio da guerra entre Indy e Gugu

O sucesso da Indy / Fórmula Mundial no SBT passou a incomodar um dos medalhões do canal: Augusto Liberato. As transmissões das corridas batiam de frente com o Domingo Legal, e isso fez com que Gugu iniciasse um lobby interno contra a cobertura do campeonato.

Com os brasileiros vivendo um período de baixa na categoria a partir de 1998, o lobby de Gugu começou a ganhar força. Após uma fase onde o Domingo Legal era entrecortado pelas transmissões da Fórmula Mundial, Silvio ouviu os apelos de Gugu, com algumas corridas sendo jogadas para VTs nas noites de domingo.

O (inusitado) fim da Indy (e das coberturas esportivas) no SBT

Em entrevista ao Motorsport.com em 2020, Téo José revelou os bastidores de um dos poucos encontros que teve com Silvio em seus anos no canal, e como este foi o ponto de partida para o fim da Indy no SBT.

A realidade é que, após a tentativa falha de conseguir os direitos exclusivos de transmissão do Campeonato Brasileiro, o SBT passou gradativamente a abandonar o esporte de sua grade de programação.

O declínio da Indy no canal começou em 1998. Inicialmente, o narrador Téo José e o comentarista Celso Miranda faziam as transmissões in loco, porém, retornaram ao Brasil, passando a fazer as emissões off tube (direto dos estúdios da emissora) no restante do campeonato. Posteriormente, houve uma redução no número de provas transmitidas ao vivo em detrimento dos VTs, antes do fim oficial da cobertura em 2000.

Veja relato cômico de Téo José e sua 'resenha' com o dono do SBT:

O automobilismo nacional no SBT

Poucos se lembram disso, mas o SBT foi um dos responsáveis pela popularização das corridas de caminhão no Brasil. Mesmo sem exibir as corridas completas, o canal de Silvio Santos transmitia os melhores momentos das etapas da Fórmula Truck.

F1 ‘barrada’ no SBT por Silvio

Quando a Rede Globo anunciou em 2020 que não renovaria os direitos de transmissão da Fórmula 1, o mercado de mídia brasileiro iniciou uma verdadeira guerra pela principal categoria do automobilismo mundial.

Em meio a uma retomada da cobertura esportiva do canal, com a Copa Libertadores da América, o SBT resolveu entrar na disputa, chegando inclusive a abrir negociações com a Liberty Media. À época, o canal paulista considerou uma compra conjunta com a Disney, para uma transmissão dividida com a ESPN.

A Liberty Media, dona da F1, se interessou na proposta feita pelo SBT, mas o negócio não foi adiante por causa de Silvio, que ‘deu para trás’ ao ver que teria que mexer na grade dominical do canal para comportar a F1.

Silvio posteriormente se arrependeu, mas já era tarde demais, com a F1 indo parar na Band. O SBT chegou a retomar as negociações para 2023 em diante, mas a rival garantiu a renovação pelos direitos do Mundial até 2025, pelo menos.

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!