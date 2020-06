A 7-Eleven, que serviu como principal patrocinadora de Tony Kanaan durante o período mais bem-sucedido de sua carreira, estará estampada no carro da AJ Foyt Racing neste sábado, na etapa de abertura de sua última temporada na Indy.

Kanaan pilotará o famoso número #14 da Foyt nas cinco corridas em ovais desta temporada, no que foi apelidada de #TKLastLap. No Texas Motor Speedway, ele levará as cores que teve de 2003 a 2010, quando competiu na Andretti Autosport e conquistou 14 vitórias e o campeonato de 2004.

O brasileiro, que também venceu a Indy 500 de 2013 pela KV Racing, disse: “Voltar com a 7-Eleven para a corrida do Texas significa muito para mim. A 7-Eleven foi meu principal patrocinador por oito temporadas seguidas e se tornou minha marca registrada.”

"A maior parte do meu sucesso defendendo suas cores e eu não poderia estar mais feliz em tê-las de volta com um esquema de pintura completo para a minha #TKLastLap, especialmente no Texas Motor Speedway.”

"Estou ansioso para começar esta temporada no dia 6 de junho e representar a 7-Eleven para todos os fãs que estarão torcendo nesse início da temporada da Indy. Eles foram mais do que patrocinadores meus, se tornaram parte da minha família e tenho muito orgulho de defender suas cores mais uma vez.”

Texas Motor Speedway foi o palco de um dos triunfos de Kanaan em sua corrida pelo título em 2004. Lá, ele também tem cinco segundos lugares e três terceiras colocações.

Larry Foyt, presidente da AJ Foyt Racing, disse: “Estou emocionado por isso ter acontecido, pois há muita história entre a 7-Eleven e Tony. Este é o patrocinador perfeito para iniciar a esta campanha. Estamos ansiosos para representá-los bem e fazer uma grande corrida no sempre emocionante Texas Motor Speedway.”

Relembre momentos marcantes da carreira de Tony Kanaan

Galeria Lista Tony Kanaan começou sua carreira na Indy (CART) em 1998, pela Tasman, vindo de uma campanha vitoriosa na Indy Lights, em 1997. 1 / 23 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Já no ano seguinte, na Forsythe Racing, ele conseguiu sua primeira pole position, em Long Beach, e... 2 / 23 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA ... a primeira vitória veio em Michigan 3 / 23 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Depois de passar pela Mo Nunn Racing até 2002, entre 2003 e 2010 correu pela Andretti-Green, conquistando o título de 2004. 4 / 23 Foto de: LAT Images A comemoração veio no Texas Motor Speedway. 5 / 23 Foto de: LAT Images Tony Kanaan 6 / 23 Foto de: LAT Images Tony Kanaan 7 / 23 Foto de: LAT Images Tony Kanaan 8 / 23 Foto de: LAT Images Tony Kanaan 9 / 23 Foto de: LAT Images Tony Kanaan 10 / 23 Foto de: LAT Images Apesar de ter ficamos ‘apenas’ na terceira colocação no campeonato, em 2007 Kanaan conseguiu o maior número de vitórias, cinco. A primeira foi em Motegi, no Japão. 11 / 23 Foto de: Shawn Payne Milwaukee 12 / 23 Foto de: Shawn Payne Michigan 13 / 23 Kentucky 14 / 23 Foto de: Dana Garrett - IRL E Detroit 15 / 23 Foto de: Eric Gilbert Mas nenhuma delas foi como a Indy 500 de 2013 16 / 23 Foto de: Jay Alley Tony Kanaan 17 / 23 Foto de: Jay Alley Tony Kanaan 18 / 23 Foto de: Jay Alley Tony Kanaan 19 / 23 Foto de: Jay Alley O último triunfo de Tony Kanaan na Indy aconteceu em Fontana, na Califórnia, em 2014 20 / 23 Foto de: General Motors Correndo pela Chip Ganassi 21 / 23 Foto de: Chris Jones Tony Kanaan 22 / 23 Foto de: Chris Jones O último pódio, até agora, foi em Gateway, no ano passado, com um terceiro lugar, na vitória de Takuma Sato. 23 / 23 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA

