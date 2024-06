Com futuro incerto no esporte em meio à falta de oportunidades na Fórmula 1, o brasileiro Felipe Drugovich espera que sua estreia nas 24h de Le Mans do último fim de semana possa lhe "abrir algumas portas", já que o piloto reserva da Aston Martin pondera se continua apostando nos monopostos ou se vai para os carros esportivos.

O campeão de 2022 da F2 fez sua primeira aparição na prova deste mês, correndo pela Action Express Racing a bordo de um Cadillac V-Series.R de fábrica na classe dos hipercarros. Juntamente com Pipo Derani e Jack Aitken, que disputam a temporada completa da IMSA, ele terminou em 15º na classe, após Derani danificar seriamente o Cadillac #311 em um acidente na Indianápolis durante a 19ª hora.

Perguntado se ele vê seu futuro em carros de fórmula ou protótipos após sua estreia em um LMDh, Drugovich disse ao Motorsport.com: "Ainda não sei. Com certeza gostei muito [de Le Mans]. É um mundo muito legal e estou gostando".

"Além disso, essa corrida às vezes pode me abrir algumas portas. Vamos ver o que vai acontecer. No momento, estou muito feliz com as oportunidades que tenho".

#311 Whelen Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Pipo Derani, Jack Aitken, Felipe Drugovich Foto de: Emanuele Clivati | AG Photo

A participação de Drugovich em La Sarthe com a Cadillac foi o destaque de sua campanha de 2024, que inclui uma temporada completa com a equipe Vector Sport na classe LMP2 da European Le Mans Series.

Até o momento, ele não está escalado para competir em mais nenhuma corrida do WEC ou IMSA com a Cadillac. Isso apesar de a General Motors ter contratado apenas dois pilotos para a temporada completa em sua única participação nos hipercarros, com a terceira vaga podendo ser decidida corrida a corrida ou deixada de lado em provas mais curtas.

Drugovich deixou claro que está interessado em competir em mais corridas de endurance em um futuro próximo, dizendo que "essas corridas de 24 horas sempre foram uma espécie de sonho para mim, então estou muito feliz [em participar delas]".

O brasileiro passou a temporada de 2023 à margem do sucesso de seu título na F2, pois optou por se concentrar em seus testes e tarefas de reserva com a Aston Martin na F1. Após não conseguir uma vaga no grid da F1 deste ano, ele anunciou uma mudança para as corridas de carros esportivos na ELMS, mantendo que não perdeu de vista seu sonho na F1.

Drugovich, que também testou um carro de Fórmula E da Maserati pela segunda vez em Berlim no mês passado, disse que seu feeling de corrida começou a fluir novamente depois de um ano fora de ação competitiva.

"Eu estava ansioso para voltar a correr este ano e muito feliz por estar de volta ao ELMS e especialmente [Le Mans], isso é algo impressionante", disse ele. "É uma grande oportunidade dada pela Cadillac. Não é sempre que um fabricante coloca um piloto novato em um hipercarro, especialmente em Le Mans. Por isso, sou muito grato a eles".

