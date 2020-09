A Peugeot anunciou nesta sexta (18) seu projeto para voltar a disputar as 24 Horas de Le Mans e integrar o Campeonato Mundial de Endurance (WEC). A montadora francesa optou por montar um programa em torno da nova classe de protótipos LMH (Le Mans Hipercarro), que substituirá gradualmente a LMP1 a partir do próximo ano.

A outra opção que era considerada pela Peugeot era um programa na LMDh (Le Mans - Dayton híbrido), desenvolvido em conjunto pelas direções do WEC e do IMSA.

"A escolha pela LMH foi ditada por vários critérios, um deles sendo a garantia de uma certa liberdade de desenvolvimento aerodinâmico", dizia o comunicado da montadora. "Com isso, é possível incorporar os detalhes estéticos da marca com o apoio da Peugeot Design".

A Peugeot, vencedora de três edições de Le Mans, afirmou que as imagens divulgadas nesta sexta "revelam os primeiros conceitos do design e incorporam os elementos fundamentais exigidos, particularmente em termos de dimensão".

O diretor de design da Peugeot, Matthias Hossann disse que a "LMH oferece uma oportunidade histórica e sem precedentes para colaboração entre equipes esportivas e de design".

No final do ano passado, a Peugeot anunciou que entraria no WEC em 2022 com um carro na LMH, mas, posteriormente, revelou que estava revisando a possibilidade após o anúncio da LMDh, feito em janeiro de 2020.

Peugeot Hypercar teaser Photo by: Peugeot Sport Peugeot Hypercar teaser Photo by: Peugeot Sport

O anúncio desta sexta, porém, ainda deixa uma questão em aberto: se a Peugeot integrará o campeonato apenas nas 24 Horas de Le Mans de 2022 ou se já estará no grid desde o início da temporada do WEC.

O chefe de automobilismo da montadora, Jean-Marc Finot, disse ao Motorsport.com que isso será decidido apenas no início de 2022.

"Nossa posição segue a mesma de antes, porque o carro será homologado por cinco anos, então precisamos ter certeza sobre nosso design".

O Peugeot LMH, ainda sem nome oficial, está sendo desenvolvido na sede esportiva da montadora em Paris, sob a supervisão do diretor técnico Olivier Jansonnie. O carro será um híbrido com sistema de recuperação de energia no eixo dianteiro, produzindo 200 kW (268 bph), confirme as regras da LMH.

Jansonnie disse: "Até aqui, confirmamos parte do conceito de aerodinâmica, o modelo do motor e escolhemos a funcionalidade do sistema híbrido e seu design fundamental. Mas ainda temos vários passos antes de nossa estreia no endurance em 2022, como os estudos, a produção dos protótipos e, finalmente testes na pista".

A Peugeot venceu duas vezes em Le Mans na era do Grupo C, em 1992 e 1993 e novamente em 2009, já na era LMP1, com o 908 HDi Turbodiesel. A montadora chegou a construir um turbodiesel híbrido para a estreia do WEC em 2012, mas desistiu da participação antes do início.

ByKolles revela imagens do projeto de hipercarro para temporada 2021 do WEC

Parte da classe principal do WEC dese 2014, a ByKolles revelou no ano passado sua intenção de seguir no topo do esporte, com a introdução de um novo hipercarro para a LMH. Agora, a equipe revelou três versões diferentes do projeto, chamado de "PMC Project LMH", que inclui, além do hipercarro para o campeonato, versões de track day e de rua, projetadas pela equipe na Alemanha.

O carro, ainda sem nome oficial, terá como adversários na temporada 2021 a Toyota e a Glickenhaus para a estreia da LMH. Por ser uma transição gradual, a Alpine também estará na classe com um LMP1 da Rebellion.

A expectativa é que o carro esteja pronto para o início da temporada 2021, em Sebring, no mês de março. A ByKolles não confirmou quantos carros pretende colocar no grid do WEC para o próximo ano.

Galeria Lista ByKOLLES Project LMH 1 / 5 Foto de: ByKOLLES Racing ByKOLLES Project LMH 2 / 5 Foto de: ByKOLLES Racing ByKOLLES Project LMH 3 / 5 Foto de: ByKOLLES Racing ByKOLLES LMH trackday version 4 / 5 Foto de: ByKOLLES Racing ByKOLLES LMH road car 5 / 5 Foto de: ByKOLLES Racing

