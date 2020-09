Vencedor das duas últimas edições das 24 Horas de Le Mans, o suíço Sebastien Buemi vai em busca do tri em 2020, ao lado de Brendon Hartley e Kazuki Nakajima. Mas o piloto do carro #8 da Toyota prevê uma "corrida de sobrevivência" neste fim de semana, devido à previsão de chuva e o grande número de novatos e amadores.

O suíço acredita que será chave passar pelo tráfego sem incidentes, especialmente nos momentos de chuva. Segundo a previsão, a pista molhada deve ser a condição dominante.

Buemi admitiu preocupações sobre os pilotos amadores, em particular os novatos, que tiveram menos tempo de pista devido ao novo formato da prova e o cancelamento de algumas sessões, diminuindo as atividades.

"Vou tratar essa prova como uma corrida de sobrevivência. O contato pode acontecer mais que no passado, então vou buscar uma margem extra [na ultrapassagem de retardatários]. Um piloto profissional, quando chega à Le Mans, já tem um bom nível. Mas os amadores não tiveram os dias de testes".

Buemi sugeriu que o problema de ter pilotos amadores na LMP2 e na GTE Am será exacerbado pelo longo período noturno previsto para essa prova, que vale pontuação dobrada para os participantes do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC).

"É difícil com os amadores à noite. Eles não sabem para onde ir, andam no meio da pista, é muito perigoso. Algumas vezes eles se mexem, mas, na maioria, fazem isso tarde demais, podendo causar acidentes. Eles precisam seguir a trajetória ao máximo para que possamos ultrapassá-los".

Hartley disse esperar que os amadores se acostumem com a pista com o passar das horas.

"Certamente há mais novatos nesse ano. Todos já fomos novatos em Le Mans e leva um tempo para se acostumar mas, com sorte, eles entenderão a trajetória durante a corrida".

Há cerca de 40 novatos em Le Mans para esse ano, enquanto as duas classes que misturam profissionais e amadores, LMP2 e GTE Am, formam uma fatia maior do grid em comparação com anos anteriores.

Segundo a previsão do tempo, a chuva deve aparecer a partir das 14h, horário de Brasília, com tempestades, e a chuva pode aumentar ao longo da noite. A previsão ainda consta a possibilidade de um breve período seco no amanhecer, com a prova terminando novamente sob chuva.

