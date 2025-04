Foi confirmado que um dos maiores tenistas da história, o suíço Roger Federer, terá a honra de dar a bandeirada inicial na 92ª edição das 24 Horas de Le Mans, a ser realizada nos dias 14 e 15 de junho de 2025 no Circuit de la Sarthe.

Os organizadores do Automobile Club de l'Ouest (ACO) anunciaram, nesta quinta-feira (24), que Federer terá o privilégio de hastear uma das bandeiras mais famosas do mundo do automobilismo nessa nova edição, um papel simbólico tradicionalmente reservado a figuras de renome mundial.

Com esse gesto, Le Mans continua a estender seu alcance para além do automobilismo, reforçando seu status como um evento global e atingindo um público mais amplo.

Federer, vencedor de 20 Grand Slams e reconhecido como um dos maiores atletas de todos os tempos, é um entusiasta confesso do automobilismo há anos, mas esta será sua primeira participação direta em um evento de corrida de resistência, obviamente fora do carro.

Dessa forma, o suíço se junta a uma lista de grandes nomes do mundo do esporte e de outras áreas conhecidas. Em anos anteriores, outras personalidades como Brad Pitt, Rafael Nadal e Zinadine Zidane também foram escolhidas para dar o pontapé inicial na corrida mais icônica do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e uma das corridas mais acompanhadas do mundo.

Esse anúncio acrescenta ainda mais brilho ao que já está se preparando para ser uma edição empolgante, graças a uma categoria de hipercarros com alguns grandes nomes, notadamente Ferrari, Toyota e Porsche, de modo que o espetáculo promete ser uma corrida de 24 horas completas.

A cerimônia de largada está marcada para as 16h (horário local) do sábado, 14 de junho. Com o estilo inconfundível de Federer e o rugido de mais de 60 protótipos e GTs no grid, a largada das 24 Horas de Le Mans 2025 promete ser, mais uma vez, um momento marcante na história do automobilismo.

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!