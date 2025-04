A Moto2 realizou neste domingo o GP do Catar, quarta etapa da temporada 2025. E em uma prova bastante agitada, Aron Canet saiu como o grande vencedor, garantindo ainda a liderança do campeonato. Já o brasileiro Diogo Moreira foi o quinto colocado, voltando a pontuar após duas etapas.

Em uma prova que teve três líderes diferentes do início ao fim, Canet se sobressaiu, assumindo a ponta na reta final para vencer com 1s de vantagem para Deniz Oncü. Manuel González, que liderou o Mundial nas primeiras etapas, completou o top 3 após uma etapa desastrosa em Austin, há duas semanas. Daniel Holgado foi o quarto colocado.

Diogo Moreira foi o quinto colocado após uma disputa intensa contra o belga Berry Baltus na reta final da prova, conseguindo a ultrapassagem derradeira apenas na linha de chegada. Com isso, o brasileiro volta a pontuar após duas etapas zerado, na Argentina e nos Estados Unidos.

Com os resultados deste domingo, Canet sobe para a ponta do campeonato com 71 pontos, dez a mais que González. Jake Dixon, que chegou no Catar na liderança, caiu para terceiro após abandonar, mantendo os mesmos 59 tentos. Daniel Holgado (39) e Baltus (33) completam o top 5. Diogo Moreira mantém a 11ª posição, tendo agora 23 pontos.

A Moto2 retoma as atividades da temporada 2025 entre os dias 25 e 27 de maio, com o GP da Espanha, em Jerez de la Frontera.

