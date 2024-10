O espanhol Manu González conquistou no último domingo sua primeira vitória na Moto2 com uma grande atuação no GP do Japão. Porém, a vida do piloto pode virar de cabeça para baixo logo após esse marco em sua carreira: A QJMotor, patrocinadora chinesa de sua equipe, a Gresini, está pedindo a demissão imediata de González por causa de um símbolo japonês que ele usou no cabelo em Motegi.

Antes da corrida, como outros pilotos fizeram em outras ocasiões, González usou um "hachimaki", uma faixa de cabeça muito representativa da cultura japonesa, e publicou a imagem em suas redes sociais.

No entanto, esse gesto aparentemente inofensivo pode custar caro para o jovem espanhol, pois três dias após seu triunfo, o patrocinador chinês da Gresini Racing pediu sua demissão. Em um comunicado, a QJMotor explica que se trata de um símbolo ofensivo para o povo chinês, pois está intimamente associado ao exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial e à invasão japonesa da China, um tópico ainda muito sensível para a sociedade chinesa.

"Recentemente, na tão esperada corrida japonesa de MotoGP de outubro de 2024 em Motegi, a equipe QJMOTOR venceu a corrida com um desempenho excepcional. No entanto, ocorreu uma cena muito preocupante: González, um piloto da equipe parceira Gresini, foi convidado pelo organizador antes do início da corrida e usou a decoração 'Bojumaki' do país anfitrião e a divulgou em suas mídias sociais", diz o comunicado do patrocinador da Gresini.

O patrocinador admite que não foi um ato de má fé e que se deveu à ignorância do piloto, mas considera o fato muito grave para manter a parceria e continuar a ser representado no restante do Campeonato Mundial por González. "Embora tenha sido um ato não intencional, já que ele era um piloto europeu e não entendia a história chinesa, tal comportamento feriu os sentimentos dos pilotos chineses e do povo chinês", disse ele.

"Após o incidente, a Qianjiang Motorcycle imediatamente conduziu negociações com sua equipe parceira Gresini, exigindo que essas imagens e vídeos fossem removidos imediatamente, e que a equipe encerrasse imediatamente sua cooperação com o piloto".

"Desde a sua fundação, a Qianjiang Motorcycle tem mantido o conceito fundamental de 'manufatura exclusiva e busca da excelência', elaborando cuidadosamente cada motocicleta e se esforçando para integrar perfeitamente alta qualidade, excelente desempenho e custo-benefício, obtendo grande reconhecimento nos mercados interno e externo", continuou o comunicado.

Até o momento da publicação deste artigo, nem a equipe da Gresini liderada por Nadia Padovani nem o próprio Manu González reagiram à declaração. E a foto desapareceu das redes sociais. A quatro rodadas do fim, Manu González está empatado em quinto lugar na Moto2 de 2024, apenas três pontos atrás do quarto colocado.

