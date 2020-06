Agência Mundial Antidoping quer suspensão de 4 anos para Iannone

A Agência Mundial Antidoping quer que a suspensão do piloto Andrea Iannone, italiano que guia pela Aprilia na MotoGP, seja estendida de 18 meses para quatro anos. Iannone testou positivo para um esteróide proibido que ele alegou ter ingerido através de carne contaminada durante o fim de semana do GP da Malásia do ano passado.

Embora sua defesa tenha sido confirmada por juízes na audiência da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) em março, ele tomou uma suspensão de 18 meses desde o fim de semana em Sepang.

Iannone prometeu lutar contra a decisão, citando precedentes anteriores, já que vários atletas foram totalmente absolvidos em casos semelhantes, com a Aprilia apoiando seu piloto. O italiano interpôs recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte, enquanto a Agência Mundial Antidoping interpôs seu próprio recurso, solicitando a prorrogação da proibição.

“O Tribunal Arbitral do Esporte registrou os recursos apresentados pelo piloto italiano de MotoGP Andrea Iannone e pela Agência Mundial Antidoping contra a decisão tomada pelo Tribunal Disciplinar Internacional da FIM, na qual Andrea Iannone cometeu violação antidopagem e um período de inelegibilidade de 18 meses foi imposto a ele.”

“Andrea Iannone procura anular a decisão contestada, enquanto a Agência solicita que a decisão contestada seja substituída por uma nova decisão que imponha ao piloto um período de quatro anos de inelegibilidade. Os procedimentos foram encaminhados ao mesmo painel de árbitros. Um cronograma processual está sendo estabelecido para o envio das observações por escrito. Nenhuma data de audiência foi fixada ainda”.

E a temporada 2020 da MotoGP?

Com as corridas programadas para começar em 19 de julho em Jerez, e um teste em pista em 15 de julho, Iannone enfrenta uma corrida contra o tempo para alinhar no grid em pouco mais de cinco semanas. A Aprilia declarou repetidamente seu desejo de manter o italiano em 2021, embora o piloto da Ducati, Danilo Petrucci, pareça estar se aproximando de um acordo. A Aprilia confirmou que vai manter Aleix Espargaró por pelo menos mais dois anos.

