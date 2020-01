Após análise de contraprova, Iannone tem doping confirmado

No dia 17 de dezembro, a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) publicou, em comunicado, que Andrea Iannone havia testado positivo para anabolizante esteroide em um controle antidoping, que teve direito a uma segunda análise da amostra, que foi extraída em um controle durante o mês de outubro, em Sepang.

Embora não exista nenhuma declaração oficial no momento, os advogados do piloto da Aprilia reconheceram à mídia italiana que a contraprova havia dado positivo e que ele receberá uma penalidade que pode variar de três meses a quatro anos.

Durante a análise da amostra B, realizada em um centro especializado na Alemanha, o advogado do piloto e um médico estiveram presentes para supervisionar o processo.

“As análises confirmam a presença de metabólitos equivalentes a 1.150 nanogramas por mililitro, uma quantidade muito pequena, considerando também que o piloto esteve há mais de um mês na Ásia e que o teste, realizado imediatamente após o GP da Malásia, estava relacionado a um amostra de urina muito densa, devido à forte desidratação”, explica o médico enviado por Iannone ao jornal Gazzetta dello Sport.

A defesa do piloto será baseada na pequena quantidade encontrada para manter sua tese de que a ingestão de substâncias proibidas foi por acaso.

"É um fato que nos leva à tese de contaminação de alimentos, também porque os esteroides são ingeridos em ciclos longos, e não ocasionais.”

O próprio piloto diz que “quando você tem a consciência limpa, eles podem apontar o que quiser, mas não me sinto culpado. A moto é a minha vida, teria sido bobo de jogar dessa maneira.”

A partir de agora, o caso vai para um conselho disciplinar que tem 45 dias para manter a sanção e determinar seu tempo. Nesse caso, a Iannone pode recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), o que prolongaria o processo por vários meses.

A Aprilia ainda aguarda uma confirmação, mas sabe que tem pouco tempo já que o primeiro teste de pré-temporada acontece entre os dias 7 e 9 de fevereiro em Sepang, e o início do campeonato no dia 8 de março, no Catar.

