Campeão da Moto2 e novo piloto da equipe Repsol Honda, ao lado de seu irmão Marc, Alex Márquez vai poder tirar vantagem de uma nova regra que permite aos pilotos novatos da MotoGP de participarem de um teste extra.

Anteriormente, essa regra valia apenas para os pilotos de teste das equipes e titulares das montadoras de concessão (atualmente apenas Aprillia e KTM se encaixam nesta regra), mas a mudança foi oficializada devido à redução dos testes privados e oficiais ao longo da temporada.

Com isso, Márquez, que passou a ocupar a vaga deixada por Jorge Lorenzo após sua aposentadora, deve se juntar ao piloto de testes da equipe HRC, Stefan Bradl no shakedown entre 2 e 4 de fevereiro, para ganhar quilometragem vital a bordo do RC213V.

Além de Márquez, o grid da MotoGP conta com outros dois novatos para a temporada de 2020: a dupla da KTM, Brad Binder e Iker Lecuona, que já estavam aptos a participar do teste.

Lecuona, piloto da Tech 3, ainda não é presença garantida no teste de Sepang. O espanhol fez uma cirurgia no antebraço na semana passada e tenta se recuperar a tempo.

Biaggi pode ocupar vaga na Aprilia

Enquanto Pol Espargaró (KTM) e Aleix Espargaró (Aprilia) são esperados no teste, Andrea Iannone deve perder o início das atividades da temporada de 2020, após a notícia de que o italiano foi suspenso provisoriamente pela FIM, acusado de doping.

Assim, o piloto de teste da Aprilia, Bradley Smith, deve ter uma participação mais significativa na pré-temporada, mas a equipe italiana pode estar procurando um substituto para Iannone.

Max Biaggi, que ganhou dois títulos no Mundial de Superbike pela Aprilia e continua ligado à montadora como embaixador, foi mencionado pela imprensa italiana como candidato para participar do teste em Sepang. Neste mês, o piloto andou na pista malaia a bordo da moto Aprilia RSV4 X.

O italiano de 48 anos pouco fez para acabar com os rumores de que participaria dos testes. No sábado, Biaggi tweetou: “Bela tentação! Subo no assento da Aprilla na MotoGP? Estamos começando a sonhar?”

Além de Biaggi, Karel Abraham, que perdeu sua vaga na Avintia Ducati para Johann Zarco e Lorenzo Savadori, do Mundial de Superbike, também estão entre os nomes citados para a vaga nos testes de Sepang.

