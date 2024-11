Jorge Martín é, junto com Pecco Bagnaia, o principal protagonista do GP da Malásia de MotoGP, no qual ele pode conquistar o primeiro título da categoria rainha e o primeiro da história para uma equipe e um piloto satélites. Antes de começar a trabalhar, no entanto, o espanhol quis enviar uma mensagem de encorajamento e apoio ao povo de Valência.

"É uma catástrofe, foi muito triste acordar com essa notícia, ontem vimos a magnitude do desastre, mas hoje há uma notícia ainda mais dolorosa e só podemos enviar toda a nossa força para os afetados e as famílias", disse o espanhol.

Obviamente, "a primeira coisa são as pessoas e os afetados", mas há um título em jogo que deve ser decidido, em condições normais, daqui a duas semanas em Valência.

"No nível do campeonato agora é difícil prever qualquer coisa, é claro que é difícil correr em Valência, sim, é possível, porque tenho certeza de que em pouco tempo eles começarão a resolver tudo para que tudo possa ser limpo e possamos correr, mas é muito complicado, para ser honesto".

'Veremos se haverá uma segunda corrida (mais uma depois de Sepang), imagino que sim. Se não houver, isso pode nos afetar, mas o fato de ser em outra pista não nos afeta muito no final", disse Martín, que está 17 pontos à frente de Bagnaia na classificação geral.

Ao contrário do ano passado, quando ele estava muito nervoso, Martín parece ter a situação muito mais sob controle este ano, especialmente mentalmente, embora Pecco tenha mais experiência nessas questões.

"Não me importo como Pecco está, sei como estou e me sinto muito privilegiado por estar lutando com um grande campeão como ele neste momento, mas me concentro em minhas próprias coisas, em tentar dar o máximo pela minha equipe, pelo meu pessoal e por mim mesmo", enfatizou.

Martín, no entanto, não quis limitar sua batalha neste fim de semana apenas a Pecco, embora entenda que ele é claramente seu rival a ser batido.

Jorge Martín, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Foto de: Dorna

"Vou pilotar como sempre, que é a forma que me trouxe até aqui, como pilotei na sprint da Tailândia, vou dar cem por cento de mim, atacando com a cabeça, tirando o máximo proveito de cada situação, e se isso me levar a tentar ultrapassar Pecco, não vou me conter", disse ele.

A realidade é que Martin já tem neste fim de semana a primeira bola da partida, mas o espanhol sabe que é complicado executá-la.

"Não penso nisso, me concentro no que posso controlar e isso significa conquistar o máximo de pontos possível. Ganhar o título aqui depende de um erro de Pecco e isso não depende de mim, então não penso nisso. Se acontecer, obviamente vou tirar vantagem disso, com certeza, mas não depende de mim".

O piloto da Pramac sempre garante que não olha para os outros, apenas se concentra em seu trabalho, mas neste fim de semana Marc Márquez e, acima de tudo, Enea Bastianini, que venceu aqui no ano passado, estarão na briga.

"Não me comparo com os outros, mas obviamente olho para os números deles para tentar melhorar e isso significa olhar para os dados dos meus rivais mais fortes. Para mim, é bom que (Márquez e Bastianini) estejam lutando pelo terceiro lugar, porque eles vão querer a vitória e isso é a melhor coisa que pode acontecer comigo, que não há nada além de tentar vencer".

Em corridas recentes, Aleix Espargaró destacou que Jorge está se preparando muito bem a cada fim de semana, especialmente assistindo a vídeos e estudando as corridas do ano passado, e aqui em 2023 ele terminou em quarto lugar.

"No ano passado, não havia mais nada que eu pudesse fazer, eles fizeram uma brincadeira com as pressões (a primeira advertência não trouxe uma penalidade e Bastianini andou com a pressão baixa sabendo que não poderia ser punido), mas isso me dá mais confiança, porque me faz ver que posso lutar com eles", disse um Martin muito mais relaxado este ano.

"No ano passado, eu estava muito nervoso e muito tenso, eu estava mal, não curti nada, este ano estou curtindo o momento, um pouco nervoso, mas é normal, estou disputando um campeonato mundial, vou tentar dar o meu melhor, obviamente quero ganhar e vou dar tudo, mas não estou obcecado de forma alguma. Estou aproveitando o momento".

O crescimento de Martin nos últimos dois anos foi espetacular, embora seu enorme potencial e qualidade nem sempre tenham sido apreciados, especialmente em termos de afeição dos torcedores. O espanhol se sente amado pelas pessoas de quem gosta.

"Eu me sinto amado pelas pessoas que me apóiam, é claro, e tenho muitos fãs em todo o mundo. O que as pessoas dizem sobre mim não me importa, porque eu não posso controlar isso, o que eu faço é amar meu povo, ser generoso com eles e o resto terá seus problemas", disse o líder do campeonato.

