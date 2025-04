As equipes da MotoGP se reunirão em Jerez nesta quinta-feira (24) para discutir atualizações nos procedimentos de largada das corridas, em uma tentativa de evitar a repetição do caos que se instalou antes do GP das Américas do mês passado.

Marc Márquez provocou cenas bizarras antes da corrida de Austin quando correu do grid para os boxes para trocar de uma moto de pista molhada para uma máquina 'seca' - menos de dois minutos antes do início programado da volta de aquecimento.

A atitude do hexacampeão da categoria rainha foi seguida por outros pilotos, em uma debandada caótica que levou os oficiais da corrida a cancelar a largada com uma bandeira vermelha.

A decisão de reiniciar a corrida por motivos de segurança foi um cartão de saída da cadeia para todos os pilotos que, como Márquez, reagiram ao circuito de secagem rápida em um estágio tão avançado. Normalmente, eles teriam sofrido uma penalidade de passagem por suas ações.

Enquanto isso, Ai Ogura, Enea Bastianini e Brad Binder, os únicos três que já haviam decidido arriscar e colocar pneus slick no grid, não receberam nenhuma recompensa, pois todos os seus rivais foram autorizados a trocar de moto, ocupar seus lugares originais no grid na largada e não receberam nenhuma punição.

Após a corrida, as críticas e o descontentamento se acumularam, especialmente depois que ficou bastante claro que nem as equipes nem os pilotos conheciam os regulamentos, que eram muito complexos.

Enea Bastianini foi um dos três pilotos a tomar a decisão certa no grid Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"O que aconteceu em Austin foi sem precedentes, mas nos levará a revisar partes do regulamento. Principalmente para simplificá-los, de modo que fique esclarecido para todos os envolvidos", disse o diretor de provas da MotoGP, Mike Webb, na semana seguinte ao evento no Texas.

O Motorsport.com soube que as revisões dos regulamentos já estão em andamento e sendo discutidas. Durante o último fim de semana de corrida no Catar, as equipes individuais se reuniram com a Associação Internacional de Equipes de Corrida de Rua (IRTA) e com representantes da Dorna, promotora da MotoGP, para avaliar diferentes opções.

Uma das opções apresentadas em Losail foi a de que qualquer piloto que deixar o grid nos três minutos anteriores ao início da volta de aquecimento será penalizado com uma penalidade dupla de volta longa. Considerando os grandes ganhos oferecidos ao trocar para a motocicleta correta para as condições, é provável que isso não seja suficientemente severo para ser um impedimento.

O Motorsport.com apurou que as partes envolvidas estão tentando mudar as regras o mais rápido possível - até mesmo antes da próxima parada após a corrida de Jerez deste fim de semana, que é o GP da França em 11 de maio. Alguns até queriam realizar uma votação para implementar as mudanças relevantes no local, no Catar.

No entanto, as equipes preferiram refletir em casa antes de se reunirem novamente em Jerez, onde provavelmente chegarão a uma decisão definitiva antes do GP da Espanha.

MAIOR ARREPENDIMENTO de Márquez: lição para MARTÍN? Chance de Bagnaia, ACOSTA 'na' Honda e pré-JEREZ

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!