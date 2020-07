Logo que se confirmar a ida de Pol Espargaró para a equipe oficial da Honda na MotoGP em 2021 e, como consequência, a troca de Álex Márquez para a LCR, o maior prejudicado na história será Cal Crutchlow que, após seis temporadas correndo pela equipe, precisará de uma mudança de ares.

Depois de tomar a decisão de dispensar o piloto de seu programa na MotoGP, a Honda propôs que Cal corresse no Mundial de Superbike, uma opção rejeitada de imediato pelo britânico, abrindo novos horizontes no mundial.

A possibilidade mais real é de um futuro com a Aprilia, que ainda aguarda a resolução dos problemas de Andrea Iannone que, caso confirmado, deixaria um espaço livre na dupla para 2021.

"O meu tempo na Honda foi excelente e fizemos muitas coisas juntos, mas tudo que é bom chega ao fim em algum momento", admitiu o piloto em entrevista ao portal Bikesportnews.

"Conseguimos 19 pódios, mas agora ele tem outras cartas na mesa. Se eles não ficarem com Taka [Takaaki Nakagami], eu poderia ficar, mas acho que as chances disso são baixas", disse Cal.

Crutchlow chegou à LCR em 2015 e, desde 2017, tem apoio total da fábrica. Apesar de estar de saída, o britânico não se sente menosprezado.

"Não me sinto mal com isso. Quero que o que estou fazendo seja divertido, não se trata de dinheiro. Acho que ajudar a desenvolver a RS-GP com Aleix [Espargaró] pode ser muito divertido", dizendo que ficaria feliz em correr com a Aprilia em 2021. Segundo informações, ele iniciou negociações nos últimos dias, mas sempre aguardando a resolução de Iannone.

Caso vá para a Aprilia, ele teria a bênção do mais velho dos Espargaró, que, em uma entrevista recente, afirmou que "seria ótimo" ter um piloto "com a experiência de Cal" para desenvolver a moto.

Apesar da Honda sempre ter ficado satisfeita com o desempenho do piloto, especialmente no desenvolvimento da RC213V, Cal diz que entende as razões por trás da decisão.

"Acho que mencionei uma vez e, de repente, parecia que eu estava prestes a me aposentar. Felizmente, nem todas as montadoras veem dessa maneira, e também tenho sorte de ter um bom relacionamento com Ezpeleta [CEO da Dorna]".

Nesse sentido, Carmelo Ezpeleta disse recentemente ao Motorsport.com que iria ajudar o britânico.

"Gostaria de ter Cal conosco por um longo tempo [na MotoGP] e, como fizemos muitas vezes, ajudaremos ele a encontrar um lugar", disse.

