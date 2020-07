Na manhã desta quinta, a Federação Internacional de Motociclismo (FIM), que regula a MotoGP, divulgou um comunicado anunciando que havia recebido uma reclamação de que um piloto e uma equipe haviam quebrado o regulamento sobre testes privados, que envolve o francês Fabio Quartararo.

O regulamento da categoria diz que as montadoras não-concessionais (Honda, Yamaha, Suzuki e Ducati) não podem fazer testes privados com motos da categoria. Todo e qualquer teste do tipo precisa ser feito com motos de potência inferior.

Os pilotos também não podem fazer testes em circuitos com menos de 15 dias de uma prova no local.

No comunicado, a FIM disse: "Audiências para pilotos que podem ter quebrado as regras deverão acontecer no GP da Espanha em Jerez, para ouvir das partes envolvidas e dando mais tempo para investigar os detalhes. No monento, a FIM não irá comentar mais sobre o assunto".

Porém, o Motorsport.com apurou que o piloto em questão é Fabio Quartararo, que atualmente corre pela Petronas SRT.

Recentemente, o francês passou dois dias em Paul Ricardo com uma moto Yamaha R1 de Superbike com parte de sua equipe da Petronas como parte das preparações para a volta da MotoGP em 19 de julho.

Segundo informações, a R1 usada por Quartararo tinha partes que poderiam representar uma quebra no regulamento da FIM. Mas qualquer punição a Quartararo deve ser leve, já que o piloto fez diversas postagens em suas redes sociais, o que sugere que o caso pode ser uma simples diferença de interpretação do texto.

Recentemente, Quartararo disse ao Motorsport.com que ele não gosta de treinar em um circuito com motos de rua, porque ele acredita que torna mais difícil fazer a transição para a moto da MotoGP, que é mais potente.

Porém, ele admitiu que passaria algum tempo em um circuito antes da prova de Jerez para se acostumar novamente com a velocidade após tanto tempo longe de sua M1.

