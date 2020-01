Andrea Iannone testou positivo para um esteroide anabolizante durante o inverno em uma amostra colhida durante o final de semana do GP da Malásia, que ele afirma ter sido ingerido por alimentos contaminados.

A mídia italiana informou que a segunda amostra de urina de Iannone também deu positivo para a droga, embora o piloto de 30 anos tenha reafirmado sua inocência.

O Motorsport.com apurou que Iannone comparecerá a uma audiência do Tribunal Disciplinar Internacional da FIM, na Suíça, no dia 4 de fevereiro e tem até 31 de janeiro para preparar uma lista de testemunhas.

Com o primeiro teste do ano, um shakedown marcado para Sepang, nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, Iannone estará ausente, embora a Aprilia ainda não confirme oficialmente.

O primeiro de dois testes oficiais de pré-temporada começará em 6 de fevereiro na pista da Malásia.

Depois que todas as evidências forem ouvidas, o tribunal terá 45 dias para decidir sobre um veredito, embora Aprilia e Iannone provavelmente busquem que isso seja reduzido, com a temporada começando oficialmente pouco mais de um mês a partir da data da audiência.

Dependendo da decisão, Iannone pode enfrentar uma suspensão de até quatro anos.

Na ausência de Iannone no teste de Sepang, o piloto de testes da Aprilia, Bradley Smith, provavelmente terá um programa de testes expandido, ao lado de Aleix Espargaró.

Na semana passada, a mídia italiana informou que Max Biaggi poderia fazer o teste de Sepang. No entanto, isso agora parece improvável, com o piloto do Mundial de Superbike, Lorenzo Savadori, agora pronto para pilotar uma RS-GP no teste de Sepang para aumentar a coleta de dados da Aprilia, enquanto se prepara para estrear sua nova moto revisada.

Savadori tinha um acordo para competir com a equipe Pedercini Kawasaki no WSBK para 2020, mas isso parece ter fracassado devido a um patrocinador se retirando.

