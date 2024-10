MotoGP: Yamaha estreia novo motor no GP da Malásia

A Yamaha estreará um novo motor no GP da Malásia, conforme revela o piloto da equipe e campeão da MotoGP em 2021, Fabio Quartararo.

Enquanto as três marcas européias (Ducati, KTM, Aprilia) operam com uma especificação congelada para a temporada, as fabricantes japoneses têm a liberdade de desenvolver seus motores como bem entenderem, com limites ligados apenas ao número de unidades usadas durante o ano.

Na Yamaha, essa situação fez com que alguns GPs fossem disputados com várias versões disponíveis, com Quartararo finalmente optando por um motor um pouco menos potente, mas que ainda oferece um grau de flexibilidade. No último fim de semana em Sepang, o foco será mais uma vez a potência com outra evolução.

"Normalmente, temos um novo motor, então espero que possamos ter um bom desempenho", comentou o campeão de 2021. "Não sei se tenho permissão para dizer isso, mas [será uma] nova especificação."

O francês afirmou que esse motor é "um pouco" mais potente, mas que sua descoberta durante um teste não foi muito boa."Eu o experimentei, mas houve alguns problemas", revelou.

Independentemente da eficácia desse novo quatro cilindros em linha e, enquanto espera que um potencial V4 seja testado no próximo ano, Quartararo permaneceu cauteloso quando perguntado sobre seus objetivos para Sepang:"Não sei. Nunca se sabe realmente o que esperar desses GP, então sempre tentamos entrar na Q2 na sexta-feira, mas sabemos que na Malásia é muito complicado".

Dificuldades na Tailândia

Em Buriram, não foi tanto a falta de potência da Yamaha que gerou obstáculos a Fabio Quartararo, mas sim os pontos fracos no gerenciamento da eletrônica, com um sistema de controle de tração imprevisível e uma entrega de potência difícil de prever na aceleração. O francês também teve dificuldades para usar o pneu traseiro adequadamente.

"Desde a manhã, tivemos problemas para aquecer o pneu traseiro, especialmente no lado esquerdo. E a parte eletrônica estava bem difícil de entender".

'Havia muitos cortes, a moto não estava empurrando em linha reta, em algumas curvas estava boa, em outras não, e isso é o que eu não entendo com a moto, mas vamos ver se conseguimos encontrar uma solução".

Quartararo teve que disputar a maior parte do GP com uma moto muito danificada, após o acidente causado por Franco Morbidelli, mas já no warm-up, com pista molhada, ele estava "lutando particularmente com a frente" de sua moto, apesar de confiar muito nessa roda para compensar a falta de aderência traseira no início do fim de semana.

"Normalmente, somos muito fortes na frenagem em linha na pista molhada e, aqui, eu estava com dificuldades pela manhã. Foi melhor à tarde".

"Eu ainda tinha muito, muito bloqueio na dianteira, mas acho que entre a manhã e a tarde houve algum progresso. Embora a moto estivesse bastante quebrada, eu queria dar mais voltas para sentir se a eletrônica estava funcionando melhor ou não".

O problema crônico da Yamaha, sua dificuldade em encontrar aderência traseira, também foi notado na Tailândia, independentemente das condições: "Como eu disse no seco, nossa moto depende muito da pista".

"Quando há aderência na pista, somos muito melhores do que quando não há. Para mim, as condições estavam muito boas, mas, no final, a pista estava seca e sabemos que isso foi muito crítico quando passamos do seco para o molhado".

