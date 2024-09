A MotoGP abriu nesta manhã as atividades para o GP da Emilia Romagna, segunda etapa no circuito de Misano. E em um TL1 que começou com pista úmida e que foi secando com o passar dos minutos, Marc Márquez terminou à frente do líder do campeonato, Jorge Martín.

Duas voltas rápidas de Márquez logo no final da primeira sessão de treinos livres permitiram que o piloto espanhol assumisse a primeira posição em Misano, onde venceu há duas semanas, superando a Pramac Ducati de Martín por apenas 0s063.

As condições de umidade levaram a um início lento das atividades do dia, com apenas três pilotos completando as voltas cronometradas no primeiro terço da sessão de 45 minutos.

Brad Binder, da KTM, foi o primeiro a se aventurar na pista e reduziu constantemente seus tempos à medida que as condições melhoravam, passando de 01min45s279 no início dos treinos para 01min33s843 quando faltavam 25 minutos para o fim.

A essa altura, mais pilotos já se sentiam confortáveis para deixar os boxes, com os protagonistas da briga pelo título, Francesco Bagnaia e Martín, entre os que saíram para a pista que secava rapidamente.

Márquez destronou Martín a um minuto do fim da sessão, melhorando para 01min32s082 mesmo quando ficou claro que nenhum piloto conseguiria superar sua nova marca. Atrás de Márquez e Martin, o terceiro lugar ficou com a segunda Pramac Ducati, de Franco Morbidelli, com o italiano terminando quase dois décimos abaixo, depois de registrar um tempo de 01min32s268.

O piloto da Ducati, Bagnaia, ficou em quarto lugar, com 01min32s373, enquanto Viñales foi o melhor não-Ducati, em quinto, terminando a quatro décimos do primeiro lugar. Álex Márquez levou a segunda Gresini ao sexto lugar, à frente dos pilotos da KTM Acosta e Binder, enquanto Quartararo caiu para nono depois de liderar a sessão no início.

O top 10 foi completado por Jack Miller, enquanto Miguel Oliveira (Trackhouse), Enea Bastianini (Ducati) e Aleix Espargaró (Aprilia) foram os últimos pilotos a rodar a menos de um segundo de Márquez. Em 17º, Marini foi o melhor entre as Hondas, mas ficando a 1s3 do hexacampeão.

Confira o resultado final do TL1 da MotoGP em Misano:

Rossi RESGATA TRETA do CHUTE em Márquez: "NINGUÉM foi TÃO SUJO" quanto Marc! Por que BRIGA continua?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST debate treta eterna entre Rossi e Márquez! Prévia do segundo GP em Misano e tudo do mundo do motocross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!