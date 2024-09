O gerente geral da Ducati, Gigi Dall'Igna, está convencido de que a marca italiana será capaz de administrar a dupla Francesco Bagnaia e Marc Márquez em sua equipe oficial a partir da temporada de 2025 da MotoGP.

Desde que a Ducati contratou o hexacampeão Márquez para fazer parceria com o atual bicampeão Bagnaia a partir de 2025, tem surgido pontos de interrogação sobre como os dois se darão na mesma equipe.

A marca italiana tem, de longe, a melhor moto do grid e é provável que o título do próximo ano seja disputado exclusivamente entre seus pilotos, deixando a possibilidade de tensões surgirem quando Marquez e Bagnaia estiverem prontos para lutar com máquinas iguais pela primeira vez na MotoGP.

No entanto, Dall'Igna não vê razão para que a Ducati se preocupe com o fato de ter duas personalidades fortes na mesma garagem. Pelo contrário, ele acha que será uma chance para a marca ampliar seu domínio na MotoGP nos dois últimos anos do atual ciclo de regulamentos.

"Eles são dois dos melhores pilotos do grid, masm com certezam suas personalidades são muito, muito fortes, por isso é importante que possamos administrá-los muito bem durante o próximo ano", disse ele ao site oficial da MotoGP. "Mas, honestamente, estou bastante confiante de que podemos gerenciar isso e espero que não seja um desastre, mas sim o ano perfeito para a Ducati".

Apesar de admitir que eles têm personalidades fortes que têm o potencial de causar problemas, Dall'Igna elogiou Bagnaia e Márquez pelo que eles conquistaram em suas carreiras até agora.

Gigi Dall'Igna, gerente geral da Ducati Corse Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia é agora o piloto mais bem-sucedido da história da Ducati, enquanto as vitórias consecutivas de Márquez em Aragón e Misano são vistas como um sinal de que ele ainda tem muito a conquistar nos próximos anos.

"Com certeza, Pecco é um dos pilotos mais importantes da história da Ducati e, provavelmente, o mais importante porque ninguém ganhou dois campeonatos de pilotos [com a Ducati]", disse ele. "A Ducati é uma moto diferente em comparação com a moto que [Márquez] pilotou durante toda a sua carreira. Ele se adaptou muito bem e logo, honestamente".

"Ele é hexacampeão mundial, portanto é um dos pilotos mais importantes da história da MotoGP e acho que essa é a razão pela qual ele se saiu tão bem com a nossa moto".

O piloto da Pramac, Jorge Martín, chega ao GP da Emilia Romagna deste fim de semana com apenas sete pontos de vantagem para Bagnaia, enquanto Márquez e Enea Bastianini também têm uma chance externa de conquistar o título deste ano.

Dall'Igna reiterou que a Ducati garantirá que todos os quatro pilotos terão as mesmas ferramentas para lutar pelo campeonato, mesmo com Martín e Bastianini se preparando para partir para a Aprilia e KTM, respectivamente, na próxima temporada.

"Estamos realmente muito felizes e orgulhosos do trabalho que fizemos", disse ele. "Temos quatro pilotos na frente de todos os outros. Temos muitos pilotos que podem lutar e tentar vencer no final do fim de semana. Pecco e Martin serão os dois concorrentes, mas Enea e Marc também têm alguma chance de obter resultados. Damos a todos eles a melhor chance possível de alcançar seus objetivos, esse é o nosso trabalho do início ao fim da temporada e faremos isso".

