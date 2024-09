Pramac / Yamaha confirmam Miller e completa grid de 2025 da MotoGP

A Pramac, que se tornará equipe satélite da Yamaha na próxima temporada, confirmou nesta quinta-feira (19) a contratação de Jack Miller, completando o grid de 2025 da MotoGP em dupla com o português Miguel Oliveira.

Como já era amplamente esperado há muitas semanas, Miller encontrará um novo lar na Pramac, apoiada pela Yamaha, em 2025, em um contrato de um ano.

O piloto de 29 anos correu o risco de sair da MotoGP após perder seu lugar na KTM depois de duas temporadas, tendo admitido que seu "telefone não estava tocando durante as férias de verão".

Inicialmente, a Yamaha pretendia colocar um novato da Moto2 na Pramac, mas uma reunião com o empresário de Miller, Aki Ajo, e com o chefe comercial da MotoGP, Dan Rossomondo, fez com que as coisas ficassem a favor do australiano.

Ele se juntará à Pramac com quatro vitórias e um total de 23 pódios em seu currículo, em uma carreira que o viu correr com motos Honda, Ducati e KTM na categoria rainha.

Com Miller agora oficialmente confirmado na Pramac, todos os 22 pilotos para a temporada 2025 da MotoGP já foram anunciados.

"Estamos felizes em anunciar que Jack está se juntando à equipe da Prima Pramac Racing e damos as boas-vindas a ele ao grupo Yamaha MotoGP", disse o chefe da Yamaha, Lin Jarvis.

"Com 10 anos de experiência na MotoGP com três fabricantes diferentes, Jack será um ativo valioso para a Yamaha. Sua velocidade, conhecimento, ética de trabalho e espírito de equipe serão inestimáveis para o nosso projeto, pois planejamos melhorar o desempenho da M1 em 2025 e além. A Yamaha o apoiará de todas as formas possíveis".

Tanto Oliveira quanto Miller foram recrutados diretamente pela Yamaha, que está oferecendo equipamento completo de fábrica e suporte técnico à Pramac.

A equipe italiana, que está encerrando uma associação de duas décadas com a Ducati para unir forças com a Yamaha, é vista por Jarvis como um passo importante para trazer a marca baseada em Iwata de volta à frente na MotoGP.

Miller foi dispensado pela KTM como parte de uma mudança de pilotos que incluiu Pedro Acosta ganhando uma promoção para a equipe oficial e a Tech3 trazendo Maverick Vinales da Aprilia e Enea Bastianini da Ducati.

Augusto Fernández, agora em sua segunda temporada, também foi dispensado pela marca austríaca e espera-se que se torne um piloto de testes da Honda em 2025.

