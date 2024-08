A MotoGP vai realizar uma série de comemorações ao 75º aniversário do Mundial no GP da Grã-Bretanha neste fim de semana, com as equipes usando pinturas retrô em suas motos.

Milhares de fãs se reuniram no pitlane de Silverstone na quinta-feira, quando 11 equipes exibiram pinturas especiais para homenagear o patrimônio e a história da MotoGP.

A iniciativa foi organizada pela Dorna, que também transmitiu o evento em seu site oficial e no Twitter.

Remy Gardner, Yamaha Factory Racing Foto de: Lorenza Dadderio

A Yamaha foi a primeira equipe a tirar as capas de sua nova M1, incorporando o icônico design "speed block" que ficou famoso pelo octacampeão da categoria rainha Giacomo Agostini na década de 1970.

Luca Marini, Equipe Repsol Honda Foto de: Lorenza Dadderio

Em seguida, a Honda apresentou uma RC213V radicalmente diferente, que se inspira na NS500, com a qual o atual chefe de equipe da MotoGP, Freddie Spencer, conquistou seu primeiro título da categoria rainha em 1983.

Johann Zarco, Equipe LCR Honda Foto de: Lorenza Dadderio

A equipe satélite da Honda, a LCR, revelou duas pinturas diferentes para a etapa britânica, com Johann Zarco correndo em uma moto branca e verde que homenageia o falecido Mike Hailwood e Takaaki Nakagami correndo com as cores da bandeira japonesa.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Lorenza Dadderio

A Ducati, por sua vez, revelou uma pintura muito parecida com o esquema de cores vermelho, branco e preto usado em seu retorno à categoria em 2003.

Libré da motocicleta da Pramac Racing Foto de: Lorenza Dadderio

A Pramac e o proprietário da equipe, Paolo Campinoti, homenagearam o 13 vezes campeão Angel Nieto, com Jorge Martín também usando um capacete especial para a corrida deste fim de semana.

Marco Bezzecchi, Equipe VR46 Racing Foto de: Lorenza Dadderio

A VR46 terá uma pintura completamente diferente com uma base azul e detalhes em amarelo, uma homenagem ao capacete que o lendário proprietário da equipe, Valentino Rossi, usou durante a temporada de 2018 da MotoGP.

Alex Marquez, Gresini Racing Foto de: Lorenza Dadderio

A Gresini optou por uma réplica da pintura branca com a qual seu falecido proprietário Fautso Gresini ganhou os títulos da 125cc em 1985 e 1987, com uma de suas antigas motos também sendo exibida no pitlane.

Libré da motocicleta da Trackhouse Racing Team Foto de: Lorenza Dadderio

A Trackhouse terá os rostos de 11 vencedores americanos da classe, incluindo Kenny Roberts, Randy Mamola, Kevin Schwantz e Nicky Hayden, para celebrar as raízes americanas da equipe.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Maverick Vinales, Aprilia Racing Team, pintura da moto Foto de: Aprilia Racing

A Aprilia, por sua vez, está comemorando o sucesso de seu embaixador Max Biaggi na classe 250cc entre 1994 e 1996 com um esquema de cores preto e cinza.

Libré da motocicleta da Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Lorenza Dadderio

A KTM voltará ao passado com uma impressionante pintura branca e azul que homenageia a KTM Single Racer de 1988.

Libré da motocicleta Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Lorenza Dadderio

A Tech3 GasGas competirá com uma iteração diferente do design.

