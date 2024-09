A MotoGP volta a acelerar neste fim de semana, seguindo no circuito italiano de Misano, agora para o GP da Emilia Romagna, 14ª de 20 etapas previstas para a temporada 2024.

Após os cancelamentos das passagens pelo Cazaquistão e a Índia, a MotoGP optou por realizar uma segunda prova em Misano para manter o total de 20 corridas da temporada 2024. O GP da Emilia Romagna encerra a parte europeia do campeonato e abre uma pesada rodada tripla, junto das provas da Indonésia e do Japão.

E a briga pelo título segue quente. Jorge Martín se mantém na ponta com 312 pontos contra 305 de Francesco Bagnaia. Vencedor dos dois últimos GPs, Marc Márquez é o terceiro, com 259, logo à frente de Enea Bastianini, com 250. Brad Binder fecha o top 5, sendo o melhor não-Ducati do ano, com 161.

Na Moto2, a disputa também está apertada. Ai Ogura lidera o campeonato com 175 pontos, contra 166 de Sergio García. Joe Roberts e Alonso López vêm empatados na sequência, com 133 cada, enquanto Jake Dixon fecha o top 5 com 130. Já Diogo Moreira é o 18º na classificação, com 28.

Para fechar, a Moto3 vive uma realidade bastante diferente. David Alonso domina a temporada. Com sete vitórias, o colombiano tem 246 pontos, bem à frente dos 176 de Daniel Holgado. Collin Veijer é o terceiro, com 173, empatado com Iván Ortolá. David Muñoz é o quinto, com 117.

Horários da MotoGP em Misano:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Star+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Star+ Corrida Domingo 08h00 ESPN e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 08h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 06h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 05h00 ESPN e Star+

