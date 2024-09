Mesmo fora das pistas da MotoGP há dois anos, Valentino Rossi não consegue abandonar a rivalidade com Marc Márquez, e voltou a criticar duramente o hexacampeão durante a participação no podcast Mig Babol, apresentado pelo amigo e ex-membro de sua academia, Andrea Mingo.

Na edição, Rossi se concentrou em seu desentendimento com Marc Márquez e no que aconteceu em 2015 e além. Passo a passo, Rossi reconstruiu sua versão dos fatos, sem medir palavras contra o piloto espanhol, que em 2019 somou seu sexto título mundial e que segue em busca de igualar a marca do Doutor.

"Foi a coisa mais feia que já me aconteceu em nível esportivo, com certeza", lembra ele sobre o que aconteceu na Argentina no início daquele ano. "A disputa com Márquez começou na Argentina. Ele escolheu o pneu traseiro médio, eu escolhi o pneu duro. Ele se abriu vantagem, mas eu me recuperei e o alcancei".

"Eu o alcancei e estava muito mais rápido, então foi fácil para mim ultrapassá-lo. Eu o peguei na reta após a curva 3 e freei bem para ultrapassá-lo. Cheguei lá, entrei na direita e fui para a esquerda. Cheguei lá, entrei na curva à direita e, até então, sempre nos demos bem, mas ele veio com força para cima de mim", relembrou Rossi em detalhes.

"Eu o ultrapassei e ele achou que a única chance que tinha era bater em mim. Ele tentou me derrubar logo de cara, veio atrás de mim deliberadamente para tentar me despistar. Ele não queria perder. Voltei para a minha linha, infelizmente nos tocamos".

"Você me dá a chance, eu a devolvo. Então (Marc) foi ao chão. A partir daí, nosso relacionamento desmoronou. Apesar desse episódio, ele continuou fingindo que se dava bem comigo e beijando minha bunda", ironiza o italiano.

Naquela mesma temporada, em Assen, Rossi atravesssou a chicane para conquistar a vitória após uma corrida disputada.

"Chegamos à última volta e eu estava sempre na frente. Na última chicane eu sabia que ele ia tentar. Tentei frear o máximo que pude, mas, apesar da minha frenagem exagerada, ele veio para cima de mim novamente. Ele ia me jogar para fora. Assim que senti que ele estava em cima de mim, cortei a chicane e ganhei".

"Eu tinha freado até o limite, ele freou de uma forma que nunca teria feito na curva, só para bater em mim. Eu me mantive em pé, não foi fácil, cortei a chicane, ganhei, ponto final. No parque fechado, ele estava furioso, eu nunca tinha visto uma cara como aquela".

"Ele me disse: 'É fácil ganhar cortando'. Eu disse a ele que ele estava nas minhas costas e perguntei o que eu deveria fazer. Eu lhe disse que ele tinha de ser objetivo. A partir daí, realmente acabou", referindo-se ao relacionamento entre os dois.

A partir de então, Valentino começou a receber mensagens de alerta, especialmente de seu assistente Uccio Salucci, mas também "de meus amigos espanhóis".

"Ouvi dizer que eles, especialmente Alzamora [Emilio Alzamora, ex-piloto e empresário de Márquez], estavam circulando pelo paddock dizendo que 'agora que não ganhamos o título, ele também não vai ganhar'".

"Eles contaram a alguns espanhóis que contaram a alguns amigos meus espanhóis, que me contaram. Eles começaram a me dizer para ter cuidado nas últimas corridas. Até mesmo Uccio estava me dizendo para tomar cuidado com Márquez", o italiano continua.

Absolutamente intoxicado pelos rumores, chega a fase mais crua do confronto: a rodada dupla dos GPs da Austrália e da Malásia de 2015.

"[Márquez] era tão superior que fez a corrida em cima de mim, me fez perder e depois também ganhou. Estamos contando fatos. Se alguém foi dar uma olhada nos tempos e foi isso que ele fez, não é que seja uma suposição. É claro o que aconteceu", ele tenta sustentar suas teorias, em uma corrida em que Márquez ultrapassou Lorenzo na última volta, tirando cinco pontos dele, uma escolha estranha se a intenção de Marc era ajudar Lorenzo a vencer o Mundial.

Na quinta-feira seguinte, na Malásia, Rossi atacou publicamente Marc, acusando-o de querer a vitória de Lorenzo.

"Na Malásia, eu fui pra cima dele na coletiva de imprensa porque queria tentar dar uma bronca nele, dizer na frente de todos o que ele estava fazendo, na esperança de que ele parasse de fazer isso".

"Além disso, ele não tinha nada a ver com isso, Lorenzo e eu estávamos lutando pelo campeonato. Se você estivesse lutando pelo título, eu poderia entender. Mas se você não tem nada a ver com isso, você não é nem mesmo um companheiro de equipe, você tem que ter o respeito de não interferir com as outras pessoas. Você só precisa fazer sua própria corrida, tentar vencer e pronto. Mas isso me prejudicou em Sepang e me incomodou durante toda a corrida", disse Rossi, que contou com o apoio total da Yamaha.

Rossi conversando com Andrea Dovizioso enquanto Marquez atende à mídia, Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

E, em Sepang, Rossi deu o pontapé inicial de um fim de semana cheio de tensão.

"Ele tentou me fazer cair três ou quatro vezes", diz o italiano, "e, por sorte, não me pegou. Cheguei bem perto dele, olhei para ele e disse 'OK, que porra você está fazendo? Nós apenas nos tocamos. Eu não queria derrubá-lo, mas ele caiu. Ele me fez perder o Mundial, porque me fizeram largar em último em Valência".

Depois de chutar um rival, Rossi não recebeu bandeira preta nem penalidade de tempo e, após as evidências do que aconteceu, teve de arcar com a penalidade de largar em último na corrida seguinte, em Valência, a corrida de encerramento do campeonato.

"Depois da corrida, os comissários me chamaram. Eu estava com Meregalli da Yamaha [a quem Lorenzo acusou de ser espião de Rossi nos boxes] e Marquez estava com Alzamora, que começou a me insultar. Perguntei a ele por que estava ali, já que não era da Honda. Houve um pouco de briga".

"No final, Mike Webb anunciou que eu largaria em último em Valência, algo que nunca havia acontecido na MotoGP. Normalmente, eu teria sido penalizado em Sepang e, em vez de terceiro, teria terminado em quinto. Se eles achassem que eu tinha chutado Márquez deliberadamente, deveriam ter me obrigado a fazer isso, mas não o fizeram e eu tive que largar de último em Valência. Eles cortaram minhas pernas, eu perdi o Mundial ali", reclamou o italiano.

"Lá estava Márquez com a cabeça baixa, eu disse a ele que, ao fazer isso, ele carregaria isso para o resto de sua carreira, porque é nojento para o esporte fazer outra pessoa perder. No momento em que Mike Webb disse que teria de largar em último em Valência, meu sangue gelou porque eu sabia que havia perdido o título. Mas minha primeira reação foi olhar para Márquez, que levantou a cabeça e olhou para Alzamora como se dissesse: 'Conseguimos'.

Valência chegou com Rossi liderando o Campeonato Mundial com 312 pontos e Lorenzo em segundo com 305, uma diferença de sete pontos. Valentino largou em último e muitos pilotos abriram para deixá-lo chegar à quarta posição e, uma vez lá, esperar que Márquez ou Dani Pedrosa ultrapassassem Jorge. Mas Lorenzo venceu liderando todas as voltas, em seu estilo habitual, e foi proclamado campeão por cinco pontos.

Márquez será parceiro de Pecco Bagnaia, membro da Academia VR46, na equipe oficial da Ducati na próxima temporada, e o piloto #46 falou ao podcast sobre a "união".

"[Márquez] é um piloto muito forte, um campeão. Ele sempre foi muito nervoso, muito agressivo, mas em 2015 ele passou dos limites. Se você é um mau esportista ou agressivo, pode estar no limite da sujeira e eu poderia dar muitos exemplos.... Mas ninguém, entre as grandes estrelas do automobilismo, jamais lutou para fazer com que outro piloto perdesse, e é isso que define o limite. Normalmente, aqueles que fizeram certas coisas o fizeram por si mesmos, foram sujos para obter sua própria vantagem, porque queriam vencer. Ninguém nunca foi tão sujo quanto ele", disse o italiano.

Valentino Rossi, da Yamaha Factory Racing, e Marc Marquez, da equipe Repsol Honda, durante a corrida da Malásia 2015. Foto de: Bridgestone

