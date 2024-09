ANÁLISE: Quem ganha mais com o congelamento de motores na MotoGP?

As mudanças nos regulamentos são quase sempre uma fonte de conflito entre as montadoras na MotoGP. Isso é lógico, pois cada um defende seus próprios interesses com base na situação que enfrenta em um determinado momento.

Na próxima semana, no início do GP da Emilia Romagna, a Comissão de GPs planeja aprovar o congelamento dos motores, uma medida que será implementada em 2025 e mantida para 2026. Sob a estrutura anterior, as equipes homologavam seus motores antes da primeira corrida do calendário e não podiam mexer neles até a última corrida.

Com essa modificação, as especificações seladas no GP da Tailândia, abertura da temporada 2025 em 2 de março, terão de ser usadas até o final do ano seguinte (2026). As montadoras que têm concessões, Yamaha e Honda, continuarão isentas dessa limitação.

No papel, essa mudança está sendo introduzida sob o pretexto de contenção de custos. Os órgãos dirigentes acreditam que o congelamento incentivará as marcas a concentrarem sua atenção e seus orçamentos de desenvolvimento na mudança que ocorrerá em 2027, quando os novos regulamentos técnicos entrarão em vigor. No entanto, há também aqueles que apontam que isso esconde uma contradição óbvia, que beneficia mais do que outros.

Para chegar a esse ponto, várias reuniões da Associação de Montadoras foram realizadas, algumas bastante tensas. A mais recente, que aconteceu na última quinta-feira no circuito de Misano, foi o reflexo mais preciso das circunstâncias de cada uma das marcas envolvidas na MotoGP. De todas elas, as posições mais favoráveis são as da Yamaha e da Ducati, duas realidades muito diferentes que convergem nessa questão.

Por um lado, a Yamaha se beneficia do congelamento, desde que possa continuar a usufruir das concessões. Isso possibilitará que ela desenvolva seu primeiro motor V4 de quatro cilindros.

A Yamaha ainda terá concessões sob o congelamento, com grandes desenvolvimentos de motores planejados Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Como o Motorsport.com revelou na terça-feira, o departamento técnico da Yamaha, liderado pelo ex-engenheiro da Ferrari e da Toyota na F1, Luca Marmorini, vem trabalhando há meses na alternativa ao tradicional motor de quatro cilindros em linha da Yamaha.

Marmorini já era uma peça-chave na revitalização da Aprilia, trabalhando em estreita colaboração com a empresa italiana para fortalecer e aumentar o desempenho e a confiabilidade da unidade de potência da RS-GP.

O roteiro da Yamaha prevê que o novo motor de 1000 cc esteja na pista em 2025 e seja desenvolvido em 2026, antes de ser reduzido para 850 cc com a introdução dos regulamentos de 2027.

O Motorsport.com apurou que há críticas de dentro da Associação, de que a estratégia da fábrica é um desperdício que não está de acordo com o espírito da nova regra em questão.

"Um projeto desse tipo envolve um investimento de várias dezenas de milhões de euros porque passar de um motor em linha para um V4 significa mudar praticamente toda a moto", disse um dos engenheiros mais conceituados do paddock ao Motorsport.com.

Uma regra que indiretamente leva à limitação de gastos na MotoGP é bem recebida pelo grupo KTM liderado por Stefan Pierer

Essa declaração valida a tese daqueles que acreditam que não faz sentido defender a limitação do investimento como o principal impulso para o congelamento, ao mesmo tempo em que dá liberdade para alguém gastar muito dinheiro.

Dentro da própria Associação, há membros que se surpreenderam com a mudança no discurso da Yamaha desde a chegada de Max Bartolini, o gerente técnico recrutado da Ducati depois de servir por anos como braço direito de Gigi Dall'Igna. Com Bartolini, a postura da fabricante japonesa em relação a certas questões endureceu consideravelmente.

A Honda está no mesmo campo, embora em uma posição muito menos firme. O fabricante também está investindo grandes quantias de dinheiro nas unidades de potência de sua RC213V, mas não sabe ao certo qual é a direção a ser seguida.

No teste em Misano, na segunda-feira, os pilotos experimentaram um novo motor que, a julgar pelos comentários dos pilotos, não produziu nem de longe os resultados esperados. A Honda, de qualquer forma, já está se saindo bem para poder continuar investindo em uma peça que acredita ser a chave para seu ressurgimento.

A KTM está em uma posição relativamente semelhante. Ela está lutando financeiramente com grandes perdas devido ao declínio das vendas, o que levou a diretoria a implementar uma política de demissões com o objetivo de aliviar a pressão sobre o fluxo de caixa. Claramente, uma regra que indiretamente leva à limitação dos gastos com a MotoGP é bem recebida pelo grupo liderado por Stefan Pierer.

A KTM poderia se beneficiar do congelamento devido a suas vantagens financeiras Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"O que não era lógico era o nível de investimento que havia sido alcançado", disse uma fonte da KTM ao Motorsport.com. "Nada foi reparado. Se você tivesse que fazer um chassi, você não fazia apenas um, você fazia vários chassis, mesmo antes de os testadores terem uma chance de guiar".

"Havia momentos em que eles saíam e, em uma única corrida, o descartavam. Isso significava jogar todos eles fora".

A Aprilia está em uma terra de ninguém. A marca italiana, do Grupo Piaggio, encontrou um equilíbrio difícil de alcançar, considerando os recursos que aloca para seu projeto de MotoGP, como os distribui e o desempenho e os retornos que obtém.

No entanto, o Motorsport.com apurou que seus executivos preferem ter a liberdade de decidir onde concentrar seu capital, sem que isso seja restringido ou determinado de fora.



E ainda há a Ducati, que vence e vencerá novamente, tanto dentro quanto fora da pista. A nova regra não apenas congelará os motores, mas também limitará a evolução daqueles que quiserem se aproximar da Desmosedici, a moto mais dominante dos últimos tempos, tendo vencido 12 das 13 corridas realizadas nesta temporada e conquistado 34 das 39 posições de pódio.

Com a mudança logo ali na esquina, a superioridade da equipe Borgo Panigale parece garantida até pelo menos 2027.

Será que o congelamento manterá a Ducati à frente de suas rivais? Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

