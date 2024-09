Agora com seu futuro a médio prazo definido, tendo renovado com a Yamaha para seguir correndo pela marca japonesa na MotoGP até o fim de 2026, o francês Fabio Quartararo revelou que se sentia pronto para deixar a montadora com a qual conquistou o título de 2021.

No início desta temporada de 2024 houve muita conversa sobre o futuro de Quartararo na MotoGP. O campeão mundial de 2021 desapareceu do topo da classificação devido à crise da Yamaha, que está tendo que aproveitar o novo sistema de concessão para tentar recuperar seus sucessos anteriores.

O piloto francês flertou com uma possível mudança para a Aprilia, mas finalmente optou por ficar na casa de Iwata, que lhe deu a oportunidade de subir da Moto2 para a categoria rainha em 2019.

Com isso, ele se tornará de longe um dos pilotos mais bem pagos do grid e tentará aproveitar ao máximo a "europeização" da Yamaha, que incorporou mudanças em sua filosofia e já está progredindo sob a orientação de homens como Max Bartolini. Na verdade, a fábrica japonesa está preparando seu primeiro motor V4 da era MotoGP.

Mas Quartararo não estava longe de deixar a Yamaha. Embora tenha sido a equipe para a qual ele sempre quis ir na categoria rainha, o 'Diabo' explicou em uma entrevista no canal do YouTuber 'Legend' que ele estava "pronto" e disposto a sair se não visse mudanças realistas dentro da estrutura japonesa.

"A Yamaha é uma equipe mítica. Meu sonho, quando eu era criança, era ir para lá porque Valentino Rossi estava lá", começou."Eu estava pronto para deixar essa marca; mesmo sendo a equipe dos meus sonhos, eu me sentia pronto para sair. E a Yamaha fez algumas grandes mudanças. Eles fizeram um grande investimento no projeto, contratando muitos engenheiros novos. Mesmo para a marca, para a Yamaha, não é bom estar tão atrás em seu mercado".

"Infelizmente, você não pode voltar ao topo em [algumas] semanas ou meses, acho que é mais como anos. Foi isso que me fez tomar a decisão de ficar na Yamaha, ao ver reuniões com pessoas vindas de outras marcas, que estavam trabalhando em projetos muito grandes. Foi isso que me fez dar o passo para renovar com a Yamaha pelos próximos dois anos", continuou.

Além disso, o piloto francês também explicou que queria retribuir à fábrica dos três diapasões pela confiança que depositaram nele para subir para a categoria rainha:

"É uma marca que acreditou em mim quando eu era um 'ninguém'. Eles apostaram em mim, e funcionou. Subimos até o topo. Agora estamos no fundo do poço, mas vamos subir novamente. Minha meta pessoal é ser campeão mundial novamente com esta marca. Com o trabalho que estamos fazendo agora, isso vai levar tempo. Eu sabia disso, mas sinto que podemos voltar mais fortes".

No entanto, Quartararo admite que esse processo de espera não foi fácil para ele, nem nas últimas temporadas, pois ele teve algumas dúvidas:

"Tive problemas com a moto e também mentalmente, eu acho. No final, quando você passa quatro anos lutando pelo título e em um ano termina em décimo lugar, é estranho. Isso até faz com que você duvide de si mesmo e pense: 'será que sou eu, o que está acontecendo?".

"Nos últimos dois anos, não melhoramos em nada, e os outros deram um grande passo à frente. No momento, ainda estamos atrás, mas acho que aprendi muito a manter a calma e, acima de tudo, a [tentar] fazer a motocicleta evoluir da melhor maneira possível. Mas é verdade que, mentalmente, não foi fácil".

O francês admite que 2023 foi seu ponto mais baixo, um ano em que lançou várias críticas diretas à Yamaha por falta de reação: "Esse foi o momento mais complicado para mim.Para ver se era eu ou não, o que estava acontecendo, por que estávamos tão atrás em comparação com o ano anterior. Acho que depois de algumas corridas ficou muito claro que minha pilotagem ainda estava lá, eu sentia que estava tendo um desempenho muito bom, e eram coisas que eu não podia controlar".

"Infelizmente, por alguns meses, especialmente em 2023, a situação afetou muito minha vida. Eu queria mudar muitas coisas, fazer o trabalho de muitas pessoas. Eu era o único que queria fazer a bicicleta evoluir, encontrar soluções, mas no final, eu estava mais focado em muitas coisas do que em mim mesmo. Pensei menos em mim e mais em como eu poderia resolver todos os problemas".

"Quando você tem duas temporadas como 2021 e 2022 [lutando pelo título], você não se sente invencível, mas tem tanta confiança em si mesmo? Então, quando você começa a se sentir mal novamente e não obtém resultados, você se faz muitas perguntas. Acho que foi quando tive os seis meses mais difíceis de minha carreira na MotoGP", concluiu.

Rossi RESGATA TRETA do CHUTE em Márquez: "NINGUÉM foi TÃO SUJO" quanto Marc! Por que BRIGA continua?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST debate treta eterna entre Rossi e Márquez! Prévia do segundo GP em Misano e tudo do mundo do motocross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!