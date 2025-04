O hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, analisou as performances de seu irmão Álex Márquez no início da temporada 202. Ele também afirmou que é o rival que menos o idolatra por ter visto seu lado mais vulnerável durante toda a vida.

Na quinta-feira (27), antes do GP das Américas, uma das perguntas feitas para Álex Márquez girou em torno da batalha mental que ele poderia travar com seu irmão. "Eu sou o caçula; estou acostumado a fazer esses jogos mentais desde que nasci", respondeu, meio brincando, meio sério.

Três dias depois, o piloto da Gresini deixou Austin como líder do campeonato, um ponto à frente de Marc, que caiu no meio da corrida de domingo, quando estava liderando o pelotão.

A força do discurso de Álex como piloto mais sólido do momento é comprovado na liderança. Embora seja verdade que ele não tenha vencido nenhuma corrida, nem no sábado nem no domingo, também é verdade que ele não terminou fora do pódio nem cometeu nenhum erro.

Apesar disso, o #73 ainda não foi capaz de vencer o #93 em um duelo, uma circunstância que não é gratuita e que leva a pensar que o papel dominante que o piloto oficial da Ducati sempre desempenhou é um peso difícil de suportar para Álex, que logicamente está cheio de elogios para Marc sempre que ele é solicitado a fazê-lo.

Questionado sobre a hipotética resistência que o caçula da família Márquez poderia ter ao disputar posição com o homem que sempre foi seu ponto de referência, tanto na pista quanto em casa, o próprio Marc não apenas descarta a possibilidade, mas diz estar convencido do contrário.

De acordo com o multicampeão, o fato de seu irmão tê-lo visto em seus momentos mais vulneráveis, especialmente quando ele machucou o braço e chegou a considerar a aposentadoria, invalida completamente a tese de um possível bloqueio mental.

Marc Márquez, Ducati, Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Se Álex tivesse um bloqueio, ele não seria capaz de liderar a corrida na Tailândia ou na Argentina, com um piloto como eu atrás dele, e não cometer um único erro. Nem um só. Ele não perdeu a concentração em nenhum momento", disse Márquez, o mais velho, ao Motorsport.com.

"De todos os pilotos do grid, ele me conhece melhor, e isso também faz dele o que tem menos respeito por mim. Ele já me viu sofrer em casa, quando eu estava em má forma", acrescentou o hexacampeão da MotoGP.

Além de se conhecerem nos mínimos detalhes, Marc e Álex treinam juntos, o que significa que ambos sabem exatamente onde está a sutileza um do outro. Por causa disso e do que viu nas três corridas do GP até agora, Marc está convencido de que, se continuarem assim, será apenas uma questão de tempo até que Álex cruze a linha de chegada à sua frente, depois de tê-lo deixado para trás.

"Meu irmão é um trabalhador nato. Ele está em uma boa dinâmica, e eu disse e repito: ele vai me vencer em mais de uma corrida, mais de duas e mais de três. Ele não é campeão mundial de Moto2 e Moto3 por acaso. E também não conquistou todos esses pódios por acaso. Ele precisa ter tudo em seu devido lugar. Mas, quando isso acontece, ele é capaz de ir muito rápido".

"No ano passado, ele já terminou muito bem. Eu tinha a intuição de que isso poderia acontecer. Nas últimas corridas, como Austrália, Tailândia, Malásia e também na última, em Montmeló, ele já estava mais rápido do que eu", conclui.

