Em meio a uma grave crise financeira que atravessa, a KTM lançou nesta quinta-feira (30) as motos da equipe oficial e da satélite Tech3 para a temporada 2025 da MotoGP. E buscando eliminar dúvidas sobre a permanência da marca no grid, a direção da KTM afirmou que já está trabalhando na nova moto da categoria, que será introduzida em 2027.

O futuro da KTM na MotoGP foi colocado em dúvida em meio a dívidas bilionárias da marca, com a fabricante austríaca entrando voluntariamente na administração para renovar suas operações. Os credores pressionam a empresa a sair de suas atividades desportivas para cortar custos, com um documento divulgado afirmando que uma saída estava planejada, sem especificar uma data.

A construção das motos de 2027, que serão menos dependentes da aerodinâmica e que contarão com motores de 850cc, depende de um grande envolvimento financeiro. Por isso, haviam especulações de que a KTM não seria capaz de bancar tal projeto.

No entanto, no lançamento de sua moto RC16 versão 2025 na quinta, a KTM apontou a manutenção de seu futuro na MotoGP, revelando que já começou a trabalhar na preparação de uma sucessora de sua máquina para o próximo ciclo de regulamento.

"2027 ainda está em um estágio inicial porque os regulamentos não foram concluídos até [recentemente] e ainda não estão 100% concluídos", disse o diretor de esportes da KTM, Pit Beirer. "Não é possível construir a moto neste momento, mas nossos engenheiros estão aqui, eles estão trabalhando na moto de 2027".

KTM RC 16, Red Bull KTM Tech3 Foto de: KTM Images

"Mas não é hora de termos uma produção interna. Portanto, ainda há algum tempo lógico por trás. Depois de 25 de fevereiro, com certeza teremos uma situação diferente e mais clareza sobre o futuro a longo prazo".

"Ainda há tempo suficiente para começar a trabalhar no hardware, mas já estamos trabalhando na moto de 2027. Isso faz parte do planejamento".

Em resposta às interrogações sobre o futuro, a KTM havia declarado anteriormente que está comprometida com a MotoGP em 2025, onde terá um total de quatro motos. Os credores da KTM votarão em seu plano de reestruturação na próxima reunião do tribunal, em 25 de fevereiro, e devem receber pelo menos 30% do valor que emprestaram à empresa.

Mais detalhes sobre o futuro da empresa e de seu departamento de corridas, que engloba a equipe de MotoGP, são esperados após essa data. No entanto, Beirer insiste que a KTM não tem intenção de deixar o campeonato em nenhum momento, já que ele deixou claro que a empresa está no campeonato a longo prazo.

"Posso garantir que temos um plano super forte para o futuro da empresa e isso não é uma questão de um ano ou dois anos, nem de um ano de corrida ou dois anos de corrida", disse ele. "Queremos ter a KTM aqui para sempre - incluindo o departamento de corrida - isso é certo".

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!