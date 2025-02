A Yamaha e a Pramac revelaram suas motos para a temporada de 2025 da MotoGP ao público pela primeira vez em um evento conjunto na Malásia na sexta-feira (31).

Após o primeiro dia de testes em Sepang, a Yamaha e sua nova parceira satélite, a Pramac, mostraram suas cores definitivas de corrida no W Hotel em Kuala Lumpur - com as icônicas Torres Petronas como pano de fundo.

A equipe Yamaha revelou um esquema de cores preto e azul praticamente inalterado para suas M1s de fábrica, tendo mantido o design desde que a Monster Energy substituiu a Movistar como seu patrocinador principal em 2019.

A pintura da Pramac, no entanto, passou por uma grande reformulação, pois incorpora as cores do novo parceiro Alpine com o patrocinador titular existente, a Prima.

A mudança na pintura também ocorre depois que a equipe de bandeira italiana encerrou um relacionamento de duas décadas com a Ducati para unir forças com a Yamaha.

Miguel Oliveira, Pramac Racing, Jack Miller, Pramac Racing Foto de: Pramac Racing

A parceria é um grande impulso para a fabricante japonesa, que tem competido sem uma equipe satélite desde a deserção da RNF Racing (agora Trackhouse) para a Aprilia em 2023.

A expansão para quatro motos foi um pré-requisito para que o campeão de 2021, Fabio Quartararo, fechasse um novo contrato com a Yamaha na MotoGP. Quartararo será novamente acompanhado na equipe de fábrica por Alex Rins, depois que o espanhol assinou um novo contrato de dois anos em agosto passado.

A Yamaha fornecerá o mesmo equipamento que a equipe de fábrica para a Pramac e também contratou diretamente seus pilotos Miguel Oliveira e Jack Miller para sua equipe.

A Pramac é considerada crucial para a ascensão da Yamaha à frente do grid após anos de baixo desempenho e falta de resultados.

Em 2024, ela terminou em quarto lugar na classificação dos fabricantes, à frente apenas da Honda, depois de não conseguir terminar entre os cinco primeiros em uma corrida. Foi também a segunda temporada consecutiva sem vitórias na categoria principal.



A Pramac, por outro lado, teve imenso sucesso com a Ducati nos últimos anos, vencendo o título de equipes em 2023 e levando Jorge Martín ao campeonato de pilotos na última temporada.

