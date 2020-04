Tricampeão da MotoGP e aposentado da categoria rainha da motovelocidade mundial desde o fim do ano passado após temporada difícil com a Honda, Jorge Lorenzo disse que, caso estivesse na Ducati, poderia ter brigado pelo título de 2019 contra Marc Márquez.

Lorenzo correu pela Ducati em 2017 e 2018, tendo um começo difícil mas uma segunda temporada animadora, com vitórias e boas atuações. Entretanto, o espanhol se machucou no GP de Aragón, o que impactou a forma do tricampeão mundial.

De todo modo, com a preferência da marca italiana por Danilo Petrucci como companheiro de Andrea Dovizioso em 2019, Lorenzo foi para a Honda como novo companheiro do compatriota Márquez, então pentacampeão da MotoGP.

O ano na montadora japonesa, porém, foi o pior da carreira de Lorenzo. Ainda sofrendo por causa das lesões e enfrentando a supremacia de Márquez na equipe, o tricampeão não teve bom rendimento e optou por se aposentar no fim da temporada.

Entretanto, em 2020, Lorenzo retornou à Yamaha como piloto de testes, fazendo sua ‘volta’ às pistas da MotoGP durante os testes de pré-temporada deste ano em Sepang, na Malásia. E como de praxe, o espanhol continua sendo um alvo dos jornalistas.

Em entrevista à Sky Italia, o piloto foi questionado sobre os últimos anos na MotoGP e respondeu: "Com a Ducati, você conhece a história. Eles investiram muito em mim, ganhei três campeonatos mundiais e valia o esforço financeiro”.

"Depois de um ano e meio, ainda não tínhamos vencido uma corrida. Se eu tivesse vencido em Misano [em 2017], talvez a história tivesse mudado. Eles apresentaram razões financeiras, Petrucci teria custado menos e ele era italiano”.

“Que pena, porque não havia paciência para esperar e talvez tudo tenha sido decidido muito cedo. Foi naquele momento que encontramos o que nos permitiu vencer, mas já era tarde demais. Em 2019, poderíamos ter lutado pelo campeonato".

"Me sinto bem fisicamente, ainda posso ser um piloto. Mas é mais uma coisa mental, estou em outra fase da minha vida. Quero aproveitar mais o tempo livre. Há pouca chance de correr novamente, é 98% certo que não vou. Além disso, ninguém me ligou”, completou.

GALERIA: Relembre todas as vitórias da carreira de Jorge Lorenzo na MotoGP

Galeria Lista 1- GP de Portugal 2008, Yamaha 1 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 2- GP do Japão 2009, Yamaha 2 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 3- GP da França 2009, Yamaha 3 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 4- GP de Indianápolis 2009, Yamaha 4 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 5- GP de Portugal 2009, Yamaha 5 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 6- GP da Espanha 2010, Yamaha 6 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 7- GP da França 2010, Yamaha 7 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 8- GP da Grã Bretanha 2010, Yamaha 8 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 9- GP da Holanda 2010, Yamaha 9 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 10- GP da Catalunha 2010, Yamaha 10 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 11- GP dos Estados Unidos 2010, Yamaha 11 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 12- GP da República Tcheca 2010, Yamaha 12 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 13- GP de Portugal 2010, Yamaha 13 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 14- GP de Valencia 2010, Yamaha (campeão mundial) 14 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 15- GP da Espanha 2011, Yamaha 15 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 16- GP da Itália 2011, Yamaha 16 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 17- GP de San Marino 2011, Yamaha 17 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18- GP do Catar 2012, Yamaha 18 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 19- GP da França 2012, Yamaha 19 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 20- GP da Catalunha 2012, Yamaha 20 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 21- GP da Grã Bretanha 2012, Yamaha 21 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 22- GP da Itália 2012, Yamaha 22 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 23- GP de San Marino 2012, Yamaha (Conquistou o Bi com o 2º na Austrália) 23 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 24- GP do Catar 2013, Yamaha 24 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 25- GP da Itália 2013, Yamaha 25 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 26- GP do Catar 2013, Yamaha 26 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 27- GP da Grã Bretanha 2013, Yamaha 27 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 28- GP de San Marino 2013, Yamaha 28 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 29- GP da Austrália 2013, Yamaha 29 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 30- GP do Japão 2013, Yamaha 30 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 31- GP de Valencia 2013, Yamaha 31 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 32- GP de Aragón 2014, Yamaha 32 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 33- GP do Japão 2014, Yamaha 33 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 34- GP da Espanha 2015, Yamaha 34 / 47 Foto de: Bridgestone Corporation 35- GP da França 2015, Yamaha 35 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 36- GP da Itália 2015, Yamaha 36 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 37- GP da Catalunha 2015, Yamaha 37 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 38- GP da República Tcheca 2015, Yamaha 38 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 39- GP de Aragón 2015, Yamaha 39 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 40- GP de Valência 2015, Yamaha (tricampeão mundial) 40 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 41- GP do Catar 2016, Yamaha 41 / 47 Foto de: Michelin Sport 42- GP da França 2016, Yamaha 42 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 43- GP da Itália 2016, Yamaha 43 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 44- GP de Valencia 2016, Yamaha 44 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 45- GP da Itália 2018, Ducati 45 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 46- GP da Catalunha 2018, Ducati 46 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 47- GP da Áustria 2018, Ducati 47 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

