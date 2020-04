Espargaró: Quartararo pode ser o próximo campeão da MotoGP

Em sua primeira temporada na MotoGP, o piloto da Petronas Yamaha, Fabio Quartararo, deixou uma boa impressão na categoria com os resultados obtidos, conquistando seis pole positions, sete pódios e pontuando mais que o piloto da equipe oficial da Yamaha, Valentino Rossi, terminando em quinto no mundial de pilotos.

O francês, de apenas 20 anos, surgiu como um dos rivais mais consistentes de Marc Márquez na segunda metade do campeonato. Para o piloto da KTM, Pol Espargaró, Quartararo pode ser uma ameaça ainda maior para Márquez e os demais pilotos do grid já que nesse ano ele vai correr com uma moto M1 de fábrica, a mesma que será usada por Rossi e Viñales, pilotos oficiais da Yamaha.

"É possível", disse Espargaró em uma entrevista à Sky Itália quando perguntado se Quartararo pode ser o próximo campeão. "Ele é um piloto muito forte, jovem, faminto, não tem medo de nada e está em uma grande equipe".

"Mas seu trabalho não será fácil, porque não é simples selecionar o material para usar na moto e ser rápido de imediato. Ele provavelmente cometerá alguns erros e terá que trabalhar em sua mentalidade, para desenvolvimento, como lidar com a pressão e conseguir resultados".

"Agora ele vai precisar lidar com tudo isso, além de lidar com dois dos melhores pilotos do grid, Viñales e Rossi, então não será nada fácil para ele".

Na próxima temporada, Quartararo passará para a equipe oficial da Yamaha no lugar de Rossi, um movimento que Espargaró julga ser o correto para o futuro da equipe japonesa.

"A Yamaha precisa olhar para o futuro, focar no que irá fazer nos próximos anos", disse Espargaró. "O presente é Valentino; ele ainda é forte, importante para o marketing, muito popular. Mas a Yamaha quer vencer ao focar nos jovens pilotos, como todas as outras montadoras fizeram: Ducati com Bagnaia, Honda com Álex Márquez, Suzuki com Mir, KTM com Binder, e eles com Quartararo".

"Todos querem os jovens talentos para o futuro, então a Yamaha fez o certo ao fechar essa oportunidade do mercado de pilotos em apenas três dias".

Suzuki pode ser a revelação do ano

Espargaró também reconheceu que a dupla da Suzuki, formada por Álex Rins e Joan Mir serão bastante presentes na frente do grid este ano após boas demonstrações nos testes do Catar em março.

"Na minha opinião, a revelação da temporada será a Suzuki, nunca vi eles tão competitivos", disse Espargaró. "Eles foram fortes em todas as condições de testes. Eu gostei da equipe e a moto está correndo bem, principalmente onde tem menos aderência".

"No período da tarde, durante o teste no Catar, quando a umidade era alta, Rins sempre tinha um bom ritmo".

Relembre quem foram os campeões das últimas dez temporadas da MotoGP:

Galeria Lista 2010: Jorge Lorenzo, Yamaha 1 / 10 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011: Casey Stoner, Honda 2 / 10 Foto de: Repsol Media 2012: Jorge Lorenzo, Yamaha 3 / 10 Foto de: Yamaha MotoGP 2013: Marc Marquez, Honda 4 / 10 Foto de: Repsol Media 2014: Marc Marquez, Honda 5 / 10 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2015: Jorge Lorenzo, Yamaha 6 / 10 Foto de: Yamaha MotoGP 2016: Marc Marquez, Honda 7 / 10 2017: Marc Marquez, Honda 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: Marc Marquez, Honda 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Marc Marquez, Honda 10 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Top-5: Quem são os campeões mais irregulares da história da F1?

PODCAST: Há vida feliz fora da Fórmula 1?