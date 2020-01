Jorge Lorenzo venceu todos os seus três títulos da MotoGP com a Yamaha, com quem estreou em 2008 e permaneceu por nove anos, antes de partir para a Ducati e Honda.

Lutando para se adaptar à nova moto, Lorenzo, afetado por uma série de lesões, optou por não prolongar sua carreira no final do ano.

De acordo com o informado pelo Motorsport.com, Lorenzo fez um acordo com Yamaha para ser piloto de testes, com confirmação oficial nesta quinta-feira.

O tricampeão fará seu retorno à M1 no teste de shakedown em Sepang, de 2 a 4 de fevereiro, e terá um programa composto por testes oficiais e privados durante o restante da temporada.

"Quando soubemos que Jorge interromperia sua carreira nas corridas, imediatamente começamos a pensar em fazer uma proposta para ele se juntar a nós", disse o diretor da Yamaha, Lin Jarvis.

"As estatísticas das suas conquistas conosco nesses nove anos em conjunto falam por si. Ele é um piloto de MotoGP muito experiente, familiarizado com a M1 e as pessoas da Yamaha.

"Conhecemos Jorge como um piloto muito preciso e motivado, com consistência impecável e bom conhecimento técnico: todas as qualidades que você precisa em um piloto de teste neste nível."

Lorenzo segue os passos de Dani Pedrosa e Casey Stoner, que assumiram papéis de teste na KTM e Honda/Ducati, respectivamente.

A Yamaha reformulou sua equipe de teste para 2020, dividindo-a em japonesa e europeia no ano passado, com a presença do ex-piloto da Tech 3, Jonas Folger.

A marca japonesa agora terá uma operação de equipe de testes unificada, com Kohta Nozane e Katsuyuki Nakasuga participando do programa em todo o mundo, ao lado de Lorenzo.

Lorenzo trabalhará em estreita colaboração com o ex-chefe de equipe de Valentino Rossi, Silvano Galbusera.

"Eu sempre planejava me envolver no MotoGP e voltar ao paddock, e acho que esse é um papel adequado para mim", disse Lorenzo.

"Conheço bem a equipe e a M1. A Yamaha realmente se adaptou ao meu estilo de pilotagem, e será muito interessante encontrar minha moto novamente."

"Quero agradecer à Yamaha por esta oportunidade, porque isso me permite fazer o que eu amo, correr de moto e forçar o limite, enquanto desfruto de um estilo de vida um pouco mais calmo do que em anos anteriores."

A Yamaha anunciou nesta quarta-feira que Fabio Quartararo se juntará à Maverick Viñales em sua equipe oficial para 2021 e 2022, substituindo Valentino Rossi.

