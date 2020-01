Márquez: “Chegarei nos testes de Sepang 60 ou 70% recuperado”

Após o final da temporada de 2019, o hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, precisou voltar à mesa de cirurgia para uma nova operação no ombro, desta vez o direito. Desde então, o piloto da Honda corre para garantir uma plena recuperação a tempo dos testes de pré-temporada da MotoGP em Sepang, que começam no dia 07 de fevereiro.

Neste meio tempo, Márquez está recebendo diversos prêmios por sua temporada dominante na MotoGP e nesta segunda recebeu mais um: o de melhor atleta masculino, na premiação do jornal espanhol Mundo Deportivo. O piloto esteve presente na cerimônia para receber o reconhecimento.

Márquez compartilhou os holofotes com a jogadora de futebol Jenni Hermoso, vencedora na categoria de melhor atleta feminina de 2019 e outros atletas. Seu irmão, Álex, também foi premiado com o Troféu Especial de Campeões, por seu título na Moto2.

Ao receber o prêmio, Marc relembrou que, pelo segundo ano consecutivo, não teve férias devido ao processo de recuperação após a cirurgia no ombro direito, realizada no final de novembro, após a última etapa da MotoGP.

"Desde 2 de dezembro estou fazendo a reabilitação do ombro. Dentro de duas semanas teremos os primeiros teste da pré-temporada - os testes de Sepang, entre 7 e 9 de fevereiro - e devo chegar com 60 a 70% da recuperação", afirmou.

Márquez tem comentado bastante sobre essa cirurgia demandar mais esforço do piloto no processo de recuperação e que pretende chegar 100% recuperado à primeira etapa da temporada, no Catar, marcada para 08 de março. "A equipe está trabalhando intensamente, os rivais vão se reforçar bastante para esta temporada, mas estamos prontos para entregar o melhor possível".

Durante a cerimônia, Marc também respondeu a perguntas sobre seu novo companheiro de equipe, seu irmão Álex. "Com meu irmão, desde pequenos sempre competimos em tudo: em ver quem terminava de comer primeiro, quem se vestia mais rápido, qual dos dois saía primeiro de casa... agora será igual, mas devemos ser muito profissionais e sabermos distinguir as coisas", comentou.

O próximo compromisso de Márquez será no dia 04 de fevereiro, em Jacarta, capital da Indonésia, para a apresentação oficial da equipe Repsol Honda. Até lá, o piloto continuará em sua cidade natal, Cervera, para intensificar sua reabilitação e espera conseguir subir em uma moto antes mesmo de ir para Sepang, algo que não faz desde o fim dos testes de pós-temporada em Jerez em novembro.

"Tenho muita vontade de subir em uma moto, mas até agora não consegui fazer isso. Então não sei se estou preparado ou não, só andei um pouco de kart e nada mais", falando sobre um evento de um patrocinador que participou na semana passada.

"Se tudo for bem, antes de ir para a Malásia quero subir em algum tipo de moto e ver como me sinto. No momento ainda não fizemos isso porque não estou preparado". Mas afirmou que espera que isso aconteça ainda essa semana em, logo que isso acontecer, postará em suas redes sociais para que todos saibam.

