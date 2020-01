MotoGP: Yamaha confirma Quartararo no lugar de Rossi em 2021

Como adiantado pelo Motorsport.com, Fabio Quartararo se juntará à Yamaha em 2021 e será companheiro de equipe de Maverick Viñales, que recentemente assinou um acordo para permanecer na equipe até a temporada de 2022. Um anúncio do time japonês confirmou a mudança nesta quarta-feira.

A decisão de promover Quartararo à equipe de fábrica deve-se em parte ao crescente interesse do piloto pela Ducati e Suzuki, após uma campanha de estreia que incluiu seis poles e sete pódios.

Quartararo também terá acesso à moto mais recente para sua segunda temporada na MotoGP antes de se tornar um piloto de fábrica em 2021.

O chefe da equipe, Lin Jarvis, comentou: "Estamos muito satisfeitos que Fabio se junte à equipe Yamaha Factory Racing MotoGP Team para 2021 e 2022.

"Os resultados no seu ano de estreia foram sensacionais. As seis poles e os sete pódios na temporada de 2019 foram um sinal claro de seu brilhantismo e habilidades excepcionais de pilotagem. Convidando-o a se mudar para a Yamaha Factory Racing Team depois que ele completar sua contrato com a Petronas Yamaha Sepang Racing Team foi um próximo passo lógico.”

“Para a próxima temporada, ele receberá um YZR-M1 de fábrica e receberá suporte total da Yamaha.”

“Fabio tem apenas 20 anos, mas já está demonstrando grande maturidade dentro e fora da moto, e estamos entusiasmados por ele se juntar a nós em 2021.”

"Fabio e Maverick fornecerão um grande estímulo para todos nós da equipe para continuar desenvolvendo a YZR-M1 e não deixar pedra sobre pedra em nossa busca pelas vitórias no Campeonato Mundial."

Rossi decidirá o futuro em "meados de 2020"

A decisão de Quartararo parece deixar Rossi com uma escolha entre assumir o lugar de Quartararo em 2021 ou se aposentar.

Rossi havia indicado anteriormente que estaria preparado para aceitar uma vaga na Petronas, mas desejava ver como será o início da temporada 2020 antes de tomar uma decisão.

A Yamaha emitiu uma declaração separada, confirmando que continuaria apoiando Rossi com máquinas de fábrica, caso desejasse continuar, com uma decisão que deve ser tomada em "meados de 2020", após os sete ou oito primeiras corridas do ano.

"Por razões ditadas pelo mercado, a Yamaha me pediu no início do ano para tomar uma decisão sobre o meu futuro", disse Rossi.

"Consistente com o que disse na última temporada, confirmei que não queria apressar nenhuma decisão e precisava de mais tempo. A Yamaha agiu de acordo e concluiu as negociações em andamento.”

"Está claro que, após as últimas mudanças técnicas e com a chegada do meu novo chefe de equipe, meu primeiro objetivo é ser competitivo este ano e continuar minha carreira como piloto da MotoGP também em 2021. Antes de fazer isso, preciso ter algumas respostas que somente a pista e as primeiras corridas podem me dar.”

"Estou feliz que, se eu decidir continuar, a Yamaha está pronta para me apoiar em todos os aspectos, me dando uma moto de fábrica e um contrato de fábrica. Nos primeiros testes, farei o possível para fazer um bom trabalho juntos com minha equipe e esteja pronto para o início da temporada.”

Lorenzo deve ser piloto de testes

Depois de se aposentar da MotoGP, Jorge Lorenzo parece pronto para retornar à Yamaha pela primeira vez desde 2016, desta vez como piloto de testes.

O Motorsport.com apurou pela primeira vez um potencial papel de teste para Lorenzo com a fabricante em que ele conquistou todos os três títulos da MotoGP.

Relembre a carreira de Valentino Rossi na motovelocidade