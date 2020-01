A Yamaha anunciou que manterá os serviços do Maverick Viñales por mais dois anos, marcando a conclusão do primeiro grande acordo da temporada da MotoGP de 2020.

O campeão da Moto3 de 2013 juntou-se à Yamaha vindo da Suzuki em 2017 e até agora conquistou seis vitórias, sendo duas no ano passado, ao longo de suas três temporadas na equipe.

Comentando seu novo contrato, Viñales diz que não queria que seu futuro em 2021 pesasse em sua mente durante a fase inicial da temporada e não via "nenhuma razão para não ficar com a Yamaha.”

"Estou extremamente feliz porque posso manter minha própria equipe", disse Viñales, que terminou em terceiro na classificação de pilotos no ano passado.

“Este será o segundo ano com minha equipe atual e, depois disso, tenho mais dois anos pela frente.”

"Eu estou muito animado! Acho que se continuarmos trabalhando muito, estamos indo no caminho certo.”

“Para mim, era muito importante fazer esse anúncio antes do início da temporada, porque estou muito motivado e quero poder me concentrar totalmente no campeonato de 2020.”

“Não quero gastar muito tempo pensando no futuro. Não havia motivos para não ficar na Yamaha, porque eles se sentem em família.”

"A Yamaha está me dando muito apoio e, como eu disse, tenho meu próprio time", o que é algo que realmente preciso.”

“Precisamos continuar trabalhando e ser muito fortes. Nosso principal objetivo é, como sempre, ser campeão do mundo e tentar trazer à Yamaha a honra número 1 novamente.”

"Vou tentar o meu melhor. Com certeza, darei tudo o que tenho para deixar nossa equipe orgulhosa também.”

"Gostaria de dizer 'obrigado' à Yamaha por sua fé em mim. Eles estão me dando muita confiança, e eu realmente confio em nossa parceria. Acho que estaremos crescendo muito rápido e continuaremos pressionando."

Viñales estava ligado a uma possível mudança para a Ducati, com a marca italiana não descartando a possibilidade quando perguntada sobre isso no ano passado.

Este anúncio agora coloca algumas dúvidas sobre o futuro de Valentino Rossi na equipe de fábrica, com a sensação do ano passado, Fabio Quartararo, com grande probabilidade de ser promovido à equipe oficial.

Rossi afirmou anteriormente que quer ver como se apresenta nas corridas de abertura antes de se comprometer com uma extensão de carreira, e também não descartou a mudança para a SRT (equipe satélite da Yamaha) se não houvesse espaço para ele na equipe oficial.

A Yamaha lançará oficialmente sua moto da temporada 2020 às vésperas do primeiro teste do ano em Sepang, na Malásia, no dia 6 de fevereiro.

