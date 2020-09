Afastado da MotoGP desde o início da temporada devido a uma fratura no braço durante o GP da Espanha, o hexacampeão Marc Márquez, que pode voltar ao Mundial apenas em 2021, deu seu panorama sobre a disputa pelo título, e afirmou que esperava mais de Fabio Quartararo.

Na primeira etapa da temporada, Márquez sofreu uma forte queda e quebrou o braço. Sua tentativa de retorno na semana seguinte colocou muita pressão sobre a placa de titânico que foi colocada em uma cirurgia e, com isso, ele pode voltar apenas a partir de novembro, mas a Honda não descarta um retorno apenas no próximo ano.

Enquanto isso, Fabio Quartararo, que dominou a rodada dupla de Jerez, vencendo as duas provas, era visto como franco favorito para vencer o título na ausência do espanhol mas, após os 50 pontos conquistados na Espanha, marcou apenas 33 nas outras cinco provas de 2020.

Com isso, ele perdeu a liderança do Mundial para Andrea Dovizioso, da Ducati, ficando a um ponto do italiano após a punição tomada no GP da Emilia Romagna do último domingo. Na prova, o francês foi punido por exceder os limites da pista cinco vezes, caindo de terceiro para quarto na classificação final.

Por outro lado, Dovizioso, que foi vice-campeão nos últimos três anos, venceu apenas o GP da Áustria, e vem reclamando da dificuldade para se acostumar aos novos pneus apresentados pela Michelin para a temporada.

Tendo colocado Dovizioso e Quartararo como seus favoritos para o título de 2020 anteriormente, Márquez afirmou, em entrevista publicada pela Honda, que esperava mais de ambos.

"É verdade que na Áustria eu disse que Quartararo e Dovizioso eram os favoritos [ao título]", disse. "Mas, honestamente, eu esperava mais deles. Especialmente esperava mais de Quartararo, porque ele venceu as duas primeiras corridas andando em alto nível. Mas não sei o que está acontecendo com ele agora"

"Isso tem custado caro a ele, mesmo em um de seus pontos fortes: a classificação".

"Dovizioso é mais consistente, mas ele precisa de mais velocidade se quiser ganhar o título, porque estamos vendo que Viñales está logo ali, assim como Mir. Temos oito ou nove pilotos separados por 25 pontos, então será interessante ver o que acontecerá até o fim da temporada".

Seis piloto, incluindo quatro novos vitoriosos, triunfaram nas sete primeiras corridas, com Dovizioso, Quartararo, Viñales e Mir separados por apenas quatro pontos após o GP da Emilia Romagna.

Mas a consistência não tem sido algo muito presente no grid e, no momento, não há um favorito claro ao título, e Márquez admite que a situação é "difícil de entender".

"Parece que ninguém quer o título; ninguém quer liderar. É difícil entender a situação mas, se você é um piloto, consegue entender um pouco melhor".

Márquez reiniciou seus treinos após a segunda cirurgia no braço para a troca da placa de titânio e ele afirmou que está começando a dar os primeiros passos, mas não sabe quando voltará à moto.

"Quando um piloto ouve os médicos falando que será três meses parado, é um choque", disse. "Agora, após um primeiro período com tudo mais devagar e que eu não notei melhoras, agora eu consigo começar a notar a evolução".

"Em que ponto estou? Sei que estou próximo de voltar à moto, mas não sei se isso acontecerá em um mês, duas semanas, dois meses. Meu corpo dirá o momento".

