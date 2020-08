Depois da Honda anunciar no sábado que Marc Márquez pode voltar só em 2021 à MotoGP devido ao fato de sua recuperação ser prolongada por pelo menos "mais dois ou três meses", o hexacampeão falou sobre o fato à televisão espanhol durante a transmissão do GP da Estíria.

"Obviamente não estou na minha melhor condição, preferia estar na pista, ainda mais quando você assiste aos treinos e acompanha tudo pela televisão", disse Márquez à DAZN. "É ainda mais estranho depois de oito anos sem perder uma corrida".

"Agora, é hora de ter paciência e respeitar meu corpo. Após a primeira operação, seguimos as recomendações dos médicos, e eles nos deixaram tranquilo para subir na moto e seguir a vida normalmente".

"Eles nos disseram que a placa não quebraria, e eles estavam errados. Qualquer um pode errar, mas sigo confiando no Dr. Mir".

"Uma vez que a temporada está perdida, é melhor focar na recuperação e voltar quando o corpo permitir".

"Sendo sincero, se você opera a perna e o médico diz que você pode andar sem muletas, e elas não doem, o que você faria? Correria o mesmo risco que fiz ao voltar em Jerez. Um osso leva de seis a oito semanas para curar, a placa o segura. Mas nesse caso ela não aguentou. Foi um erro, mas tudo que aconteceu permite uma análise da situação".

"Fui o primeiro a dar toda a confiança ao Dr. Mir. Ele já me operou mil vezes, e essa foi a primeira que deu errado. Sigo dando toda a confiança a ele e vou seguir seus prazos, como sempre os cumpri".

Agora que está oficialmente fora da disputa pelo título de 2020, Márquez deu suas opiniões sobre como ficará o campeonato.

"Vamos ver quem ganha hoje. Parece que ninguém quer ganhar, ninguém abre vantagem no campeonato. Não há um favorito claro. Talvez vença meu futuro companheiro Pol. Sem fazer muito barulho, Dovizioso está em segundo no Mundial, então vamos ver como que acaba".

"Fiquei surpreso com o anúncio do Dovi, principalmente por ele ser rápido e estar em segundo no Mundial. Certamente aconteceu algo ali. Respeito sua decisão, ele tem sido um grande rival e espero disputar com ele novamente no futuro".

Marc encerrou a entrevista mandando um recado: "Vou perder esse ano, mas muitos bons virão".

