Piloto espanhol da Aprilia, Maverick Viñales foi o líder do único dia de testes de pós-temporada da MotoGP, disputado nesta terça-feira em Valência. Com o tempo de 1min29s253, ele superou o sul-africano Brad Binder, da KTM, por 0s028 e terminou o ano da classe rainha como o mais rápido.

A terceira posição ficou com o italiano Marco Bezzecchi, cujo tempo no comando da VR46 Ducati ficou a 0s093 do líder. Também acima de uma máquina da fabricante italiana, Marc Márquez fez sua estreia com outra equipe satélite, a Gresini, e já ficou com o quarto tempo mais rápido: o espanhol hexacampeão da categoria máxima do motociclismo mundial ficou a 0s171 de Viñales e começou bem o seu período com a marca da Itália, à qual se junta após se divorciar da Honda.

Consagrado bicampeão consecutivo da MotoGP no último domingo após vencer o GP de Valência e superar o espanhol Jorge Martín, da Pramac Ducati, o italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia foi só o 11º no teste de pós-temporada com a Ducati oficial, quatro postos à frente de seu rival ibérico.

Substituto de Márquez na Honda, o italiano Luca Marini fez sua estreia com a fabricante japonesa em 10º, três postos atrás do compatriota que assumiu sua vaga na VR46: Fabio di Giannantonio, que foi dispensado pela Gresini justamente para que se abrisse espaço para Marc na equipe.

Dispensado da Yamaha para abrir vaga para o espanhol Álex Rins, que se separou da Honda LCR, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli ficou em 16º em sua estreia com a Pramac Ducati, 'onde' substitui Johann Zarco. Já o francês, que assumiu a LCR de Rins, caiu, mas foi 17º, com Álex ficando em 19º.

POSIÇÃO PILOTO MOTO TEMPO GAP VOLTAS 1 Maverick Viñales Aprilia (oficial) 1'29.253 86 2 Brad Binder KTM 1'29.281 0.028 51 3 Marco Bezzecchi VR46 Ducati 1'29.346 0.093 62 4 Marc Márquez Gresini Ducati 1'29.424 0.171 49 5 Raúl Fernández Aprilia (independente) 1'29.516 0.263 64 6 Álex Márquez Gresini Ducati 1'29.638 0.385 56 7 Fabio di Giannantonio VR46 Ducati 1'29.662 0.409 60 8 Enea Bastianini Ducati 1'29.796 0.543 56 9 Jack Miller KTM 1'29.901 0.648 62 10 Luca Marini Honda 1'29.956 0.703 72 11 Francesco Bagnaia Ducati 1'29.970 0.717 51 12 Fabio Quartararo Yamaha 1'30.022 0.769 63 13 Joan Mir Honda 1'30.051 0.798 69 14 Augusto Fernández GasGas KTM 1'30.077 0.824 72 15 Jorge Martín Pramac Ducati 1'30.152 0.899 51 16 Franco Morbidelli Pramac Ducati 1'30.206 0.953 69 17 Johann Zarco Honda LCR 1'30.283 1.030 61 18 Pedro Acosta GasGas KTM 1'30.476 1.223 70 19 Álex Rins Yamaha 1'30.564 1.311 54 20 Cal Crutchlow Yamaha (test driver) 1'30.765 1.512 74 21 Takaaki Nakagami Honda LCR 1'30.976 1.723 63 22 Aleix Espargarò Aprilia (oficial) 1'32.312 3.059 17 23 Lorenzo Savadori Aprilia (independente) 1'32.684 3.431 27

POLÊMICAS no fim de 2023, BORTOLETO na F2, DRUGO NA PISTA da F1 e DE OLHO na Williams! Stock/MotoGP



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se GP de Las Vegas de fato teve sucesso

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: